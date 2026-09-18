Macondo Park: la ciudad de Shakira donde la música es solo el principio

Madrid se prepara para recibir a Shakira este viernes en lo que será la mayor residencia musical del año. Ha levantado toda una ciudad. Se llama Macondo Park, está en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, y durante casi un mes será el reflejo del mágico mundo de la artista colombiana.

Una experiencia inmersiva que comenzará a las tres de la tarde con actividades para todas las edades y conciertos de artistas invitados nacionales e internacionales, entre ellos estarán Amaia, Judeline, Guitarricadelafuente o Yerai Cortés junto a otros nombres que aún están por descubrir.

Nueve puertas para entrar en el universo de Shakira

Todo comienza en la Plaza de Macondo. Una gran entrada recibe al público con nueve puertas de colores y, sobre el suelo, nueve franjas del mismo color indican distintos caminos. La idea es sencilla: cada visitante decide por dónde empezar.

El recorrido conduce a los diferentes pabellones que forman esta ciudad efímera, diseñada para reunir música, literatura, gastronomía, arte y cultura latinoamericana. El proyecto ocupa alrededor de 30 hectáreas y está pensado para acoger a unos 57.000 asistentes diarios.

Otro de los espacios más singulares será La Biblioteca de Shakira. Aquí la música deja paso a los libros. Cada día habrá encuentros y debates con importantes escritoras sobre diferentes cuestiones relacionadas con las mujeres y el feminismo. También se podrá descubrir una selección de los libros favoritos de Shakira y adquirirlos.

El espacio contará además con un taller de escritura y un concurso para encontrar nuevas voces literarias: los participantes tendrán que escribir el comienzo de una novela y podrán optar a una beca de escritura.

Y hay un nombre que estará muy presente: Gabriel García Márquez. Las ilustraciones inmersivas y una banda sonora inspirada en Cien años de soledad convertirán este espacio en un pequeño homenaje al escritor colombiano, con quien Shakira mantuvo una relación de admiración y amistad, según cuenta Pino Sagglioco, presidente de Live Nation, la promotora que ha hecho todo esto posible.

Justo al lado, los niños contarán con un espacio propio creado junto a Disney y el flamenco tendrá también protagonismo con una zona dedicada a actuaciones de artistas invitados.

La gastronomía tendrá su propio espacio

El pabellón gastronómico estará organizado alrededor de una enorme mesa común, una imagen que busca reproducir una de las tradiciones más reconocibles de la cultura latina: sentarse juntos, compartir comida y alargar la sobremesa entre familiares y amigos.

Habrá alrededor de 30 tipos de comida y platos especiales elaborados por chefs de renombre, con propuestas de diferentes lugares de Latinoamérica.

Y para quienes conocen cada canción, cada videoclip y cada cambio de look de Shakira, llega El Club Loba, un espacio rosa chicle dedicado a los verdaderos fans. Con ropa exclusiva, objetos relacionados con su carrera e incluso uno de los coches utilizados en sus videoclips.

Además, quien se atreva a ponerse delante del micrófono podrá participar en un concurso de karaoke cuyo premio será un viaje a un destino sorpresa. Todo ello coronado con el Gran escenario en el que Shakira cerrará cada noche con la escuela de baile del Carnaval de Barranquilla, un guiño al amor por la cultura de Colombia y su tierra natal.

Transporte: mejor dejar el coche en casa

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público. Las principales opciones son Metro Villaverde Alto (L3) y Los Espartales (L12), además de Cercanías en Villaverde Alto. Tras los conciertos habrá refuerzos de Metro y una lanzadera gratuita de EMT, operativa entre las 23:00 y las 02:00 horas, que conectará la zona con Legazpi y Atocha.

Durante doce noches, Madrid tendrá su propio Macondo. Y, esta vez, la magia no estará solo en la música: estará en todo lo que ocurre antes de que Shakira salga al escenario.