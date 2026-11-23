Casero, esponjoso, artesanal, aromático y muy sabroso. El roscón de Reyes tiene una receta tradicional que encanta a base de harina, mantequilla, huevos, azúcar, ralladura de naranja, leche, almendras laminadas, agua de azahar y fruta escarchada.

En la sala de catas de la empresa Bauuman, en Beniparrell, Valencia, se ha celebrado el II Concurso del mejor Roscón Artesano de España 2026 organizado por el Gremio de Maestros Confiteros de la Comunitat Valenciana en una apuesta por poner en valor uno de los productos más representativos de la Navidad y reivindicar el trabajo de los profesionales que mantienen viva esta tradición pastelera en nuestro país.

Una certamen que explora nuevas y atrevidas propuestas basadas en la innovación y la originalidad de los participantes con un jurado profesional encargado de emitir veredicto.

Jesús Machí, presidente del Club Richemont España comenta: “La valoración del roscón tradicional es la más severa, es complicada, se busca algo excepcional. Nos fijamos en el aroma, que tenga un sabor agradable en boca, en el aspecto (que es lo primero que entra por la vista), también en la buena textura, y que la fruta esté bien distribuida y en su punto.

Los ingredientes clave

Además, en la elaboración son básicos una buena mantequilla, una buena ralladura de naranja con un poco de limón, si es necesario, y el equilibrio justo entre azúcar y fermentación.

La innovación, por supuesto, deja también vía libre a la imaginación de los pasteleros que pueden llevar a cabo creaciones nuevas y correctas para sus clientes"

El concursante Agustín Muñoz Duaso de Valladolid explica: “Nos pidieron participar con un tema novedoso, así que mi roscón está inspirado en Italia, en otra cultura. He utilizado matices salados, guanciale, scamorza ahumada, cítricos antiguos italianos y bayas de saúco. Son ingredientes de las diferentes regiones del país”

El pastelero José Martínez Sánchez presentó su roscón a concurso: “Es una crema de sésamo con chocolate blanco a la que le hemos metido además unos toques de manzana ácida y caramelizada. Es un contraste arriesgado”

El maestro confitero David Esteve explica con su creación en la mano: “Hemos querido cambiar las frutas de toda la vida y para eso hemos hecho bombones con la representación de la corona de los reyes y una crema para dentro del roscón con sabores de frambuesa, chocolate y avellanas”.

Los roscones premiados

Samuel Lee es uno de los pasteleros que ha obtenido premio: “Hemos hecho un roscón infusionado con el ube de Perú para conseguir el color morado, con un cremoso de frambuesa y una crema de coco y malibú”

En la categoría de Roscón Clásico el ganador ha sido el obrador valenciano Terra de Pa y en la categoría de Innovación el vencedor es Forn Marilu de Ibi, Alicante, que incorporaba algarroba a la masa con un relleno de pistacho presentado con crema, nata y glaseado.

Desde el Gremio destacan que estas propuestas artesanas son una apuesta a la calidad, creatividad y a la excelencia pastelera. Una puesta en común en la que los profesionales comparten experiencias y demuestran talento.