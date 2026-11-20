Lo que ayer parecía pasado de moda hoy vuelve a ocupar escaparates, salas de cine y estanterías. La nostalgia se ha convertido en una oportunidad de negocio que las empresas han sabido aprovechar. El regreso de grandes clásicos a la pantalla como 'El diablo viste de Prada' refleja una tendencia cultural en auge. El consumo de productos que despiertan recuerdos y conectan emocionalmente con otras épocas funciona. Los remakes y las segundas partes de las películas de siempre son solo la punta del iceberg de un fenómeno que va mucho más allá de la pantalla.

La nostalgia también se escucha. En plena era del streaming, el vinilo ha conseguido recuperar protagonismo y consolidarse como uno de los principales motores del mercado de la música en físico. Según los datos recogidos por Canarias en Red, este formato facturó 28,9 millones de euros en España durante el año anterior y concentró cerca del 69% de las ventas de música física. Su atractivo no reside únicamente en la calidad del sonido, sino que para muchos jóvenes comprar un disco significa tener en sus propias manos un objeto de valor. Disfrutar de sus portadas o recuperar el ritual de escuchar música sin depender de una pantalla son algunos de los detalles que le dan ese valor añadido.

De hecho, el vinilo ha dejado de ser un producto reservado a coleccionistas y melómanos. La Generación Z, que no vivió su época dorada, se ha convertido en uno de los públicos que alimentan su crecimiento. El formato ofrece una experiencia tangible y una dimensión estética que las plataformas digitales no pueden reproducir.

Algo similar sucede con la fotografía. El interés de los jóvenes por las cámaras analógicas, instantáneas y compactas está abriendo nuevas posibilidades comerciales para los fabricantes. Durante MADRÍKINA 2026, representantes de empresas como Fujifilm y Canon destacaron el potencial de esta tendencia para atraer nuevos consumidores y ampliar el mercado. La fotografía instantánea, lejos de quedarse en una moda pasajera, se ha consolidado como una categoría de negocio.

En un mundo en el que las imágenes se acumulan en los teléfonos móviles, imprimir fotografías y conservar recuerdos físicos vuelve a adquirir valor. Así, tanto los discos como las fotografías recuperan su condición de objetos que se pueden tocar, coleccionar y compartir. El negocio de la nostalgia demuestra que el futuro de algunas industrias también puede estar en el pasado. No se trata simplemente de recuperar formatos antiguos, sino de convertir la experiencia, la identidad y la emoción en productos por los que las nuevas generaciones están dispuestas a pagar.