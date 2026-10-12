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Shakira se despide hoy de su residencia europea en Madrid haciendo coincidir su último concierto con el Día de la Hispanidad

Shakira pone hoy el broche final a su residencia europea en Madrid de la gira 'Las mujeres no lloran'.

Imagen de un momento de uno de los conciertos de Shakira

Imagen de un momento de uno de los conciertos de Shakira Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Shakira se despide de su residencia europea en Madrid con un último concierto. La colombiana comenzó sus espectáculos el pasado 18 de septiembre, desde entonces e incluyendo el de hoy habrán sido 13 citas en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde.

El 'Macondo Park' se ha convertido en una "miniciudad" con capacidad para 55.000 personas y se ha concebido como un lugar de encuentro de todas las nacionalidades que integran e impulsan la identidad latina en el mundo.

Este último show coincide con el desfile del Día Nacional. Para facilitar los desplazamientos de los asistentes las líneas 3 y 12 ampliarán su oferta desde las 19 horas y hasta el cierre de la red, con un aumento de capacidad de hasta el 260%.

Para este broche final, la de Barranquilla subirá al escenario a varios amigos. Hasta la fecha han compartido con ella foco en el 'Macondo Park' Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Dua Lipa o Maluma.

La promotora Live Nation anunciaba este último concierto con este mensaje: "Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos Será una noche inolvidable, en la que además contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario".

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