Shakira
Shakira se despide hoy de su residencia europea en Madrid haciendo coincidir su último concierto con el Día de la Hispanidad
Shakira pone hoy el broche final a su residencia europea en Madrid de la gira 'Las mujeres no lloran'.
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Shakira se despide de su residencia europea en Madrid con un último concierto. La colombiana comenzó sus espectáculos el pasado 18 de septiembre, desde entonces e incluyendo el de hoy habrán sido 13 citas en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde.
El 'Macondo Park' se ha convertido en una "miniciudad" con capacidad para 55.000 personas y se ha concebido como un lugar de encuentro de todas las nacionalidades que integran e impulsan la identidad latina en el mundo.
Este último show coincide con el desfile del Día Nacional. Para facilitar los desplazamientos de los asistentes las líneas 3 y 12 ampliarán su oferta desde las 19 horas y hasta el cierre de la red, con un aumento de capacidad de hasta el 260%.
Para este broche final, la de Barranquilla subirá al escenario a varios amigos. Hasta la fecha han compartido con ella foco en el 'Macondo Park' Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Dua Lipa o Maluma.
La promotora Live Nation anunciaba este último concierto con este mensaje: "Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos Será una noche inolvidable, en la que además contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario".
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