¡Feliz Día del Maestro! ¿Por qué se celebra el 27 de noviembre en España?

Historias animadas con aires retro de familias aventureras, pequeños relatos unidos por las relaciones de pareja, road movies caníbales o documentales sobre los excesos de míticas bandas de rock. 'Mundo extraño', 'Historias para no contar', 'Hasta los huesos. Bones and all' o 'Tequila. Sexo, drogas y rock and roll" protagonizan los estrenos de esta última semana de noviembre. Como siempre hay mucha oferta. Aquí repasamos lo más destacado de nuestra cartelera.