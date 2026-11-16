Rosalía vuelve a hacer historia en la música española logrando nueve nominaciones a los Grammy

Rosalía sigue dándonos alegría, y además bate récords en la historia de la música española. La cantante de Barcelona ha logrado nueve nominaciones a los premios Grammy 2027 con su álbum 'LUX'.

Nueve nominaciones a los Grammy

Entre algunas de las categorías donde opta al premio son mejor álbum del año, mejor grabación y canción del año, además, será la primera que una española competirá en las tres grandes categorías: álbum, canción y grabación del año.

La artista catalana ha superado en nominaciones a megaestrellas de la música como Taylor Swift, Madonna y Olivia Rodrigo, y la única que ha podido superar las nueve nominaciones de Rosalía ha sido Raye, con 11.

La tercera artista española con más nominaciones

En cuanto a las nominaciones en un solo año, Rosalía se ha convertido en la artista española récord, y la tercera en total contando todos los años de carrera, solo por detrás de Plácido Domingo (31) y Alicia de Larrocha (14), y por encima de nombres como Alejandro Sanz y Julio Iglesias (7 cada uno).

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Además, la nominación más destacada es la de Álbum del Año, una de las categorías más importantes de la industria musical. Con ella, Rosalía hace historia al convertirse en la primera mujer con un disco íntegramente en español que opta a este galardón. Competirá contra artistas de la talla de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, RAYE y Phoebe Bridgers. Además, su canción 'Berghain', en la que colabora con la islandesa Björk y el músico Yves Tumor, ha conseguido tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Vídeo Musical.

Las nueve nominaciones de Rosalía

Mejor Canción Latina: 'La Perla', junto a Yahritza y Su Esencia.

Mejor Interpretación de Música Global: 'Porcelana', junto a Dougie F.

Mejor Interpretación de Música Alternativa: 'Reliquia'.

Mejor Interpretación Pop Solista: 'Sauvignon Blanc'.

Mejor Vídeo Musical: 'Berghain'.

Canción del Año: 'Berghain'.

Grabación del Año: 'Berghain'.

Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX.

Álbum del Año: LUX.

Los premios más importantes de la industria musical mundial se entregarán el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos.

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