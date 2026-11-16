Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Día del Flamenco

Bulería frente a la Alhambra: la UGR celebra el Día Internacional del Flamenco con un vídeo especial

El Carmen de la Victoria se convierte en escenario de una pieza audiovisual que reúne guitarra, baile y poesía de Federico García Lorca para rendir homenaje a este arte universal.

Bailaora de flamenco, REMITIDA / HANDOUT por MIGUEL GRACIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/10/2026

Bailaora de flamenco, EUROPAPRESS

Publicidad

Estefanía Ruiz
Publicado:

La Universidad de Granada (UGR) se suma este lunes 16 de noviembre a la celebración del Día Internacional del Flamenco con una propuesta audiovisual muy especial. Bajo el título 'Bulería frente a la Alhambra', la institución ha estrenado un vídeo grabado en el Carmen de la Victoria, con las vistas al monumento nazarí como telón de fondo, para poner en valor uno de los artes más arraigados a la cultura andaluza.

Cada 16 de noviembre, esta efeméride recuerda el reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en 2010. Una fecha que sirve para reivindicar la importancia de este arte, resultado de la unión del cante, el baile y el toque, y su proyección más allá de nuestras fronteras. En este contexto, la universidad granadina ha querido sumarse a la conmemoración con una creación que une tradición, cultura y patrimonio.

La pieza tiene como hilo conductor 'Remedios', una bulería compuesta por Carlos van Tongeren, profesor e investigador de la UGR y guitarrista flamenco. La interpretación incorpora también el poema 'Encrucijada', de Federico García Lorca, perteneciente a su obra 'Poema del cante jondo'.

El vídeo cuenta con la participación de los bailaores Gabri López Ruiz y Estefanía López Ruiz, ambos con formación en el Conservatorio de Danza Reina Sofía y experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

La iniciativa ha sido impulsada por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada, en colaboración con la peña flamenca universitaria La Gracia, el Centro de Cultura Contemporánea La Madraza y Casa de Porras.

El proyecto busca mostrar la riqueza y personalidad del flamenco a través de la unión del cante, el baile y el toque. Un arte que forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y que cada 16 de noviembre celebra su reconocimiento internacional.

Los mejores momentos de los Premios Princesa de Asturias 2026: del discurso de Leonor a la actuación de Patti Smith

La Familia Real a su llegada al Teatro Campoamor

Publicidad

Cultura

Bailaora de flamenco, REMITIDA / HANDOUT por MIGUEL GRACIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/10/2026

Bulería frente a la Alhambra: la UGR celebra el Día Internacional del Flamenco con un vídeo especial

Sandra Golpe

Sandra Golpe recibe la Antena de Oro por su trabajo en Antena 3 Noticias

Rosalía arrasa en los Latin Grammy

Rosalía arrasa en los Latin Grammy con seis premios y lo celebra así: "Una ya no está para bisutería"

Imagen de la cerveza MICA
Cerveza

España celebra la primera cata de cervezas sin alcohol para reivindicar una categoría en auge

Helena Bianco y Los Mismos en una imagen de archivo
Música

Muere Helena Bianco, cantante de Los Mismos, tras desvelar hace días que padecía cáncer

Coque Malla y Macarena Cabo llevan su historia de amor a las librerías y hablan de sus luces y sombras
SU LADO MÁS PERSONAL

Coque Malla y Macarena Cabo llevan su historia de amor a las librerías y hablan de sus luces y sombras

El cantante y Macarena Cabo reconstruyen su historia de amor en 'Un sitio donde ser salvajes', una biografía novelada que mezcla recuerdos, confesiones y ficción. Un viaje por sus vidas antes y después de aquel flechazo de 2010.

Galardonadas con el premio Fundación MACBA 2026
Arte

Las valencianas Patricia Gómez y María Jesús González, ganadoras de la segunda edición del premio Fundación MACBA

A través de su exposición “Espejo del mundo” los artistas rescatan las huellas del antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Jofré de Bétera (Valencia) y la Cárcel Vieja de Cáceres.

Imagen de archivo de Tintín

Planeta suma a su catálogo los clásicos de Tintín

A la venta en el Premio Planeta

Salen a la venta las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2026

Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026

Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

Publicidad