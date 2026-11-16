Bulería frente a la Alhambra: la UGR celebra el Día Internacional del Flamenco con un vídeo especial

La Universidad de Granada (UGR) se suma este lunes 16 de noviembre a la celebración del Día Internacional del Flamenco con una propuesta audiovisual muy especial. Bajo el título 'Bulería frente a la Alhambra', la institución ha estrenado un vídeo grabado en el Carmen de la Victoria, con las vistas al monumento nazarí como telón de fondo, para poner en valor uno de los artes más arraigados a la cultura andaluza.

Cada 16 de noviembre, esta efeméride recuerda el reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en 2010. Una fecha que sirve para reivindicar la importancia de este arte, resultado de la unión del cante, el baile y el toque, y su proyección más allá de nuestras fronteras. En este contexto, la universidad granadina ha querido sumarse a la conmemoración con una creación que une tradición, cultura y patrimonio.

La pieza tiene como hilo conductor 'Remedios', una bulería compuesta por Carlos van Tongeren, profesor e investigador de la UGR y guitarrista flamenco. La interpretación incorpora también el poema 'Encrucijada', de Federico García Lorca, perteneciente a su obra 'Poema del cante jondo'.

El vídeo cuenta con la participación de los bailaores Gabri López Ruiz y Estefanía López Ruiz, ambos con formación en el Conservatorio de Danza Reina Sofía y experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

La iniciativa ha sido impulsada por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada, en colaboración con la peña flamenca universitaria La Gracia, el Centro de Cultura Contemporánea La Madraza y Casa de Porras.

El proyecto busca mostrar la riqueza y personalidad del flamenco a través de la unión del cante, el baile y el toque. Un arte que forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y que cada 16 de noviembre celebra su reconocimiento internacional.