'El día menos pensado' es la nueva novela de Mónica Carrillo, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana. Esta novela se convierte en el sexto libro de nuestra compañera, en la que nos plantea la encrucijada de una escritora que se queda sin palabras tras una ruptura sentimental.

Según sus propias palabras en el informativo de este sábado, "ese bloqueo emocional y creativo lleva a Lucía, la protagonista, a emprender un viaje por Formentera y la costa de Oaxaca en el que aprenderá que no se trata de huir, sino de encontrarse a sí misma".

Una relación ya terminada que sigue con la herida abierta y que no permite avanzar a Lucía, una escritora de éxito

Bloqueo ante el continuo recuerdo de Adrián. Lucía busca un lugar para escapar: Formentera. Y es allí donde comienzan a cruzarse personajes que revuelven a Lucía. Una novela en la que los escenarios son vitales: Madrid, Formentera y México.

Una novela con apuntes que nos hacen pensar en mitad de la narración

Mónica Carrillo, Premio Azorín de novela, nos presenta su sexto libro, una original apuesta sobre el amor que fue y el amor que vendrá... el día menos pensado.

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