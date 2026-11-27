Son días de compras y de preparar las comidas y cenas de Navidad. Los dulces son los claros protagonistas de las fiestas y es muy habitual comprar más turrones de los que realmente vamos a consumir. Cuando terminan las celebraciones, muchos se quedan olvidados en la despensa. Pero ¿podemos comerlos si llevan un año guardados en un cajón? ¿Hay que comprar nuevos cada año? Saber cómo conservarlos correctamente es fundamental para mantenerlos en buen estado.

Cada español consume una media de 180 gramos de turrón al año, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Pero no todos los turrones se consumen durante las fiestas. Mientras hay quienes no guardan ninguno para el año siguiente, otros alargan su consumo hasta febrero o incluso marzo, y hay quienes incluso lo acompañan con el café después de comer.

¿Cómo debemos conservarlos?

La conservación de los turrones depende de su formulación, ya que no todos necesitan los mismos cuidados. Carla Jódar, responsable de la bombonería Pons, explica las diferencias entre las distintas variedades. “Requieren estabilidad de temperatura y de humedad. Los que son de chocolate duro, pralinés y nata tienen diferentes tipos de conservación”, nos cuenta.

Por eso, antes de guardarlos, conviene tener en cuenta de qué variedad se trata y seguir las indicaciones de conservación de cada producto.

La experta recomienda mantenerlos a una temperatura estable y guardarlos en recipientes herméticos para evitar que la humedad les afecte. “La mejor manera de conservarlos es a una temperatura estable que no supere los 18 grados ni baje de los 15, más o menos, y en un túper bien cerraditos para que la humedad no les afecte”, señala.

Según la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, los turrones pueden mantener un estado satisfactorio hasta tres meses después de superar su fecha de consumo preferente, siempre que se hayan conservado correctamente y el envase esté intacto.

¿Qué hacemos con los turrones que sobran?

Una vez terminan las fiestas, existen diferentes alternativas para aprovechar los turrones que han sobrado. Jódar también explica que estos dulces pueden congelarse para alargar su conservación. “Si los descongelas con una temperatura progresiva están fantásticamente buenos”, asegura. De esta manera, podemos evitar que los excedentes terminen en la basura y aprovecharlos más allá de las fiestas navideñas.

Además, otra alternativa es reutilizarlos para preparar postres y otras recetas. Así, los turrones que quedan en la bandeja después de Navidad pueden tener una segunda vida en forma de nuevos dulces.