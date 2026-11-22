Montar un belén en casa puede salir por apenas unos euros o convertirse en una afición a la que dedicar tiempo y dinero durante todo el año. En Sevilla hay opciones para todos los bolsillos. Desde figuras que cuestan alrededor de dos euros hasta nacimientos completos que pueden alcanzar los 2.000 euros.

Una de las referencias para conocer esta variedad es Belenes Pichardo, un establecimiento familiar abierto desde 1952 y especializado en este tipo de artículos. Ana Saldaña, que está al frente del negocio, explica que el precio de las figuras depende de su tamaño, los materiales y el trabajo del artesano. Las piezas de barro, elaboradas y pintadas a mano, requieren un proceso más laborioso y suelen ser más caras que las de resina.

Estas últimas permiten encontrar figuras con bastante detalle a precios más asequibles. Un pastor de unos diez centímetros puede costar entre cuatro y cinco euros, según el modelo y el acabado. También hay alternativas para que los niños pequeños puedan participar en el montaje sin riesgo de romper piezas más delicadas. Entre las figuras más vendidas están las que incorporan elementos de tela. El belenismo tiene además un componente de colección. Hay aficionados que cada año incorporan nuevas figuras y amplían poco a poco sus escenas.

Una de las citas de estos días para los aficionados es la tradicional Feria del Belén de Sevilla. En su trigésimo tercera edición, reúne 14 expositores en la avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González, en el entorno de la Catedral y el Archivo de Indias. El mercadillo permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre y ofrece figuras, construcciones y complementos para preparar el nacimiento. La entrada es gratuita.

Entre las curiosidades y novedades de esta temporada hay también propuestas que incorporan nuevas tecnologías, como la posibilidad de crear una figura personalizada del caganer mediante impresión 3D. Una forma diferente de llevar al belén un personaje reconocible y convertirlo en una pieza única.