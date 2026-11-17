Hay objetos que parecen no tener ningún valor hasta que descubres lo que guardan. En casa de los hermanos Muñoz había uno de esos tesoros: un viejo casete que su madre estuvo a punto de tirar a la basura. Dentro estaban las canciones que cambiarían sus vidas para siempre. Casi 30 años después, Estopa ha decidido rescatar aquella maqueta y darle el protagonismo que nunca tuvo.

Así nace "La Maketa", un proyecto muy especial con el que David y José vuelven a sus orígenes. Antes de que una discográfica apostara por ellos, los hermanos grabaron más de 30 canciones. Aquella cinta empezó a circular de mano en mano, copiada una y otra vez, convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos de música viral en España, mucho antes de que existieran las redes sociales.

De aquellas grabaciones salieron las canciones de su primer álbum, "Estopa" (1999), y buena parte de "Destrangis" (2001). Pero no todo llegó a publicarse. Algunas composiciones se quedaron olvidadas y ahora, por fin, tendrán su oportunidad.

Diez canciones para viajar al pasado

"La Maketa" es un disco doble. El primero reúne diez canciones: siete temas de aquella primera grabación que nunca habían visto la luz en un disco oficial y otras tres canciones nuevas-viejas, que ni siquiera llegaron a grabarse en aquella época. Los hermanos las han recuperado y producido con la experiencia que les han dado casi tres décadas de carrera, pero sin perder su esencia.

El segundo disco guarda otro regalo para los seguidores: las grabaciones originales de aquella maqueta, editadas oficialmente por primera vez a partir del máster original, que apareció por casualidad en casa de sus padres. Hasta ahora, estas canciones circulaban por internet con una calidad de sonido mejorable.

Para dar forma al nuevo trabajo, Estopa ha apostado por una manera de grabar muy especial: todos los músicos tocando a la vez, sin registrar cada instrumento por separado. Lo hicieron en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona, recuperando esa energía de tocar juntos. Cada canción contará, además, con su propio vídeo, que recoge el proceso de grabación.

El primer adelanto fue "Bicho raro", una canción especialmente significativa porque algunas de sus frases acabaron años después en temas tan conocidos como "Tragicomedia" y "Vino tinto".

De aquella maqueta a cuatro estadios

Pero el viaje a los orígenes no se queda en el estudio. Estopa llevará "La Maketa" a los escenarios con una gira por cuatro estadios en el verano de 2027: Valencia (12 de junio), Barcelona (Estadi Olímpic, 19 de junio), Sevilla (La Cartuja, 26 de junio) y Madrid (Metropolitano, 8 de julio).

El álbum llegará el 20 de noviembre en CD doble, vinilo y una caja deluxe que incluirá también cassette y libreto. Las grabaciones originales de la maqueta estarán disponibles inicialmente en los formatos físicos.

Lo que empezó con un casete que estuvo a punto de acabar en la basura se ha convertido en un viaje de ida y vuelta: de aquellos dos chavales que soñaban con la música a llenar estadios casi 30 años después. Y esta vez, nadie va a tirar la cinta.