La periodista Sandra Golpe recibe este viernes el XXXV Premio Agustín Merello de la Comunicación, un reconocimiento que concede la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) con el patrocinio de la Fundación Cajasol a profesionales destacados por su trayectoria y contribución al periodismo y a la libertad de información.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la sede de la Fundación Cajasol, situada en la plaza de San Antonio, 14, en Cádiz. El acto servirá para homenajear la carrera de la presentadora de Antena 3 Noticias 1, una de las periodistas gaditanas con mayor proyección nacional.

Nacida en San Fernando, Golpe acumula más de dos décadas de experiencia en algunos de los principales medios de comunicación españoles. Su trayectoria al frente de los informativos de Antena 3 la ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión, con un estilo marcado por la cercanía, la serenidad y el rigor.

Un reconocimiento a su rigor y compromiso informativo

El jurado acordó concederle el premio por unanimidad el pasado 24 de junio. Entre los motivos que respaldan la decisión, destacó su exigencia de calidad informativa, su ética profesional y su defensa del derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz, contextualizada y comprensible.

Los miembros del jurado también valoraron su capacidad para abordar y comunicar grandes acontecimientos políticos, sociales e internacionales, así como su contribución a fortalecer la confianza en el periodismo profesional en un escenario marcado por la desinformación y la rapidez de difusión de contenidos en las redes sociales.

La APC ha subrayado asimismo el orgullo que representa para Cádiz la carrera de la periodista, que mantiene sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de profesionales de la provincia.

35 ediciones premiando al periodismo

Sandra Golpe se incorpora con este galardón a una extensa lista de profesionales que han recibido el Premio Agustín Merello a lo largo de sus 35 ediciones. Entre ellos figuran nombres como Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Matías Prats, Juan Luis Cebrián, Manu Leguineche, Maruja Torres, Pepe Oneto, Pepa Bueno, Soledad Gallego-Díaz, Lorenzo Milá y el fotoperiodista Emilio Morenatti.

En los últimos años, el reconocimiento ha recaído en Juan José Téllez, premiado en 2025; Paloma del Río, en 2024; Silvia Intxaurrondo, en 2023; y Almudena Ariza, en 2022.

El galardón fue creado en memoria del periodista Agustín Merello y se ha consolidado como una de las distinciones más emblemáticas de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Su objetivo es reivindicar valores fundamentales del oficio, como la independencia, la honestidad, el rigor, el compromiso con la verdad y la defensa de la libertad de información.

El premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, aportados por la Fundación Cajasol, y un diploma acreditativo diseñado por el poeta gaditano Rafael Alberti, una pieza que forma parte de la identidad histórica de esta distinción.