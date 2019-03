La restauradora del 'Ecce Homo' inaugura una exposición con sus cuadros

Hasta 25 creaciones de la aficcionada a la pintura más internacional se pueden visitar en su exposición personal. Todas las pinturas has sido realizadas en el último año.

Cecilia Giménez, vecina de Borja, Zaragoza, intentó hace un año, en un gesto de buena voluntad, restaurar por su cuenta una pintura del s.XIX., con un resultado cuestionable.

Esta exposición ha servido a Cecilia para poder resarcirse. "Lo he hecho para que vean que se pintar, que no soy una gran pintora pero me gusta pintar porque desde pequeñita he pintado", ha explicado.

Esta exposición puede dar la vuelta al mundo, tal y como hizo el Ecce Homo. Destacan los bodegones florales y los paisajes, y confiesa que pintando se le para el tiempo. La exposición se puede visitar hasta el día 24.