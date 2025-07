Paloma Sánchez-Garnica: "Berlín es la memoria de todo lo que no debería volver a pasar"

La ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, lleva ya ocho ediciones de su novela 'Victoria'. Con ella, culmina una trilogía literaria con tres obras independientes en trama, época y personajes, que comparten Berlín como escenario principal. Hemos viajado con ella a la ciudad alemana para conocer de su mano cómo le ha inspirado en su escritura.

Nos recibe en el Museo de los Aliados, junto a uno de los aviones que suministraron productos de primera necesidad a los berlineses durante el bloqueo. Ese puente aéreo que, en sus palabras, fue "la salvación para casi dos millones de personas". Le preguntamos por el Berlín como personaje de sus novelas, que va evolucionando con el paso del tiempo.

Con 'Últimos días en Berlín', nos cuenta, quiso entender cómo la sociedad alemana se dejó arrastrar por Hitler y por el nazismo. 'Victoria' es la supervivencia después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, con ese Berlín destruido, cuando aún podían ir de un lado a otro de Berlín casi sin restricciones, y 'La sospecha de Sofía' ya es el Berlín con el muro. Y si en algún momento histórico le hubiese gustado vivir, confiesa, es en "aquella noche en la que se abrieron las verjas, cayó el muro psicológicamente hablando y hubo una explosión de libertad y felicidad inimaginable para los que no hemos vivido eso".

Está muy agradecida a esa ciudad, un lugar que nos invita constantemente a no olvidar porque "Berlín es la memoria de lo que no debería volver a pasar", y citando a Primo Levi, "no estamos exentos de los males del pasado". Nos recuerda que nos puede volver a pasar, quizá no de la misma forma, pero con consecuencias nefastas para la sociedad.

El personaje de Victoria vive en "una ciudad que trata de reconstruirse no solo en las infraestructuras, sino sobre todo en los seres humanos que la habitan", y que nos enseña que "el amor lo puede todo", incluso unir a vencedores y vencidos. Y ese es el ingrediente principal de todas sus novelas, que "tratan de los sentimientos universales del ser humano. Cómo gestionan los seres humanos las circunstancias que les ha tocado vivir".

Dice que las historias la eligen a ella y que va descubriendo a los personajes según va avanzando en la escritura de sus páginas: "yo solo soy el instrumento a través del cual ellos cuentan su historia". Un proceso fascinante que se parece al que experimenta el lector cuando va avanzando en la lectura.

La pregunta es casi obligada: ¿volveremos a Berlín? Ella, embarcada ya en el proyecto de su décima novela, reconoce que en esta ocasión ya no será la capital de Alemania el escenario de la trama, pero no descarta que esas historias que la eligen decidan llevarla de nuevo tal vez a los años 20 berlineses que le fascinan. De su nuevo proyecto, sin embargo, no da más pistas.

Las tres novelas que completan la trilogía de Berlín han acompañado ya a más de un millón y medio de lectores y le han dado grandes éxitos a Paloma Sánchez-Garnica. Fue finalista del Premio Planeta con 'Últimos días en Berlín' en el año 2021 y ganadora del Premio en la última edición con 'Victoria'. Pronto llegará además, su primera adaptación al cine con la película de 'La sospecha de Sofía'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com