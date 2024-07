Muere James B. Sikking, protagonista de 'Canción triste de Hill Street' y 'Un médico precoz'

El actor estadounidense James B. Sikking, famoso por sus papeles en las series 'Hill Street Blues' ('Canción triste de Hill Street') y 'Doogie Howser' ('Un médico precoz'), ha muerto a los 90 años. Falleció en su casa en Los Ángeles debido a complicaciones derivadas de la demencia, informó su representante Cynthia Snyder, según informa The Hollywood Reporter (THR).

James B. Sikking interpretó al sensato teniente Howard Hunter en 'Hill Street Blues' y a un médico bondadoso en 'Doogie Howser, M.D. Sikking, nominado al premio Emmy, trabajó bajo la dirección de Steven Bochco en las mencionadas series y también en 'Brooklyn South' ('Brooklyn sur'), según THR.

Fue más conocido por su trabajo en televisión, aunque, también tuvo papeles importantes en cine. Actuó como un asesino a sueldo en 'Point Blank' (1967) dirigida por John Boorman, y como el estricto Capitán Styles en 'Star Trek III: The Search for Spock' (1984) de Leonard Nimoy. Además, interpretó a un director del FBI en 'The Pelican Brief' ('El informe pelícano') (1993) dirigida por Alan J. Pakula.

Sikking participó en 144 episodios a lo largo de las siete temporadas de 'Canción triste de Hill Street' (1981-1987) y recibió una nominación al Emmy en 1984. Además de sus roles más conocidos, Sikking apareció en una variedad de otras producciones televisivas y cinematográficas a lo largo de su extensa carrera. Participó en series como 'The Outer Limits', 'The Rockford Files', 'Hawaii Five-O' y 'The Streets of San Francisco'.

También tuvo apariciones en películas como 'Up the Creek' (1984) y 'Ordinary People' (1980), esta última ganadora del Oscar a Mejor Película.

Su vida personal

Nacido en Los Ángeles el 5 de marzo de 1934, su madre, Sue, fundó la Iglesia Unity by the Sea en Santa Mónica (California) tras recuperarse de un grave accidente de coche, y su padre, Art, se unió a esta congregación siguiendo a su esposa.

Sikking estaba casado con Florine Sikking desde 1954 y juntos tuvieron tres hijos. Era conocido por su dedicación a su familia y su pasión por el teatro, lo que lo llevó a involucrarse en producciones teatrales locales cuando no estaba trabajando en proyectos televisivos o cinematográficos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com