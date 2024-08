El torero José María Manzanares asegura que cada vez ve "mucho más público joven" en las plazas

El torero José María Manzanares estaba paseando tranquilamente por las calles del recorrido del encierro. Por la tarde, él será el protagonista del festejo junto a sus compañeros Sebastián Castella y Andrés Roca Rey. Atendiendo amablemente a todos los aficionados y curiosos que le pedían una fotografía, también ha tenido tiempo para pararse ante los micrófonos de Antena 3 Noticias durante la retransmisión en directo del encierro.

Un invitado de lujo que nos confesaba que estaba "algo nervioso, como cualquier día que toreo". No corre encierros, nunca lo ha hecho, y ha explicado que le gusta verlos, aunque no se atreve a correrlos porque le da "mucho respeto y miedo". "Aunque luego nos pongamos delante del toro; pero en las calles no me atrevo", ha confesado Manzanares.

Existe siempre la duda de si la carrera condiciona de alguna manera el posterior comportamiento de los toros en la plaza. Para Manzanares no hay una teoría genérica: "Depende de cada toro, cada animal es un mundo. A algunos les beneficia porque se desestresan, les vienen bien los metros de carrera y después están más tranquilos, pero a otros les puede venir peor y pueden salir más nerviosos".

A las siete de la tarde lidiará los toros de Zalduendo en el tramo final de la temporada taurina. "A estas alturas el cansancio ya pasa factura, aunque entramos en una dinámica en la que estás más hecho a la responsabilidad, al toro… Ahora toreamos casi todos los días, los viajes de un lado a otro son muy largos, a veces recorremos por la noche más de 1000 kilómetros… Y se nota el cansancio, pero intentamos descansar y comer bien".

El torero tomó la alternativa en el año 2003, en su tierra, Alicante; en todo este tiempo ha visto cómo ha evolucionado también el público que asiste a las ferias donde él torea: "Desde la pandemia para acá estoy contento. Veo muchísima gente joven de 15, 25, 30 años… y muchos niños. Son ya 21 años de alternativa y he visto varios estados por los que ha pasado la fiesta. En estos últimos cuatro o cinco años la asistencia de público joven es mayor. Me alegra mucho".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com