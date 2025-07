40 años de Live Aid, el evento que cambió al mundo con la música

El 13 de julio de 1985, el mundo fue testigo de un acontecimiento sin precedentes: Live Aid. Dos conciertos masivos que se celebraron simultáneamente en el estadio Wembley de Londres (Reino Unido) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), en donde se reunieron las estrellas más grandes de la música del momento, en un esfuerzo monumental para combatir el hambre en África. Cuatro décadas después, la magnitud y el impacto de Live Aid siguen resonando, recordándonos el poder de la música para generar un cambio global.

¿Cómo surge?

Live Aid surge de la profunda preocupación por la hambruna que asolaba Etiopía en la década de 1980. Impulsados por las impactantes imágenes que llegaban por la televisión, Bob Geldof, líder de The Boomtown Rats, y Midge Ure, de Ultravox, coescriben la canción 'Do They Know It's Christmas?' en 1984, con el objetivo de recaudar fondos. El éxito de esta iniciativa solidaria lleva a Geldof tener una idea mejor: crear un concierto benéfico a escala global.

Escenarios simultáneos: Londres y Filadelfia

Live Aid se convierte en un proyecto muy ambicioso, con un despliegue sin precedentes, con dos conciertos simultáneos: el estadio de Wembley, Londres, (Reino Unido), con una capacidad de unas 72.000 personas, y el estadio JFK, Filadelfia (Estados Unidos) con unos 100.000 espectadores. La coordinación entre ambos escenarios fue un logro técnico único, permitiendo que la señal de los conciertos se transmitiera a todo el mundo.

Una repercusión mediática sin precedentes

Es el primer evento de este tipo en ser transmitido a nivel mundial, alcanzando millones de espectadores en un centenar de países. Las principales cadenas de televisión de todo el mundo transmiten los conciertos en directo o con un ligero retraso, con un gran despliegue de medios para la época, a las que se unieron también las emisoras de radio. Los periódicos y revistas dieron buena cuenta de su impacto planetario.

Un cartel inigualable

La lista de artistas que participan es pura leyenda de los 80. En Londres actúan Queen, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, The Who, Sting, Status Quo y Dire Straits, mientras que en Filadelfia lo hacen Madonna, Bob Dylan, Mick Jagger, Tina Turner, Hall & Oates, Tom Petty and the Heartbreakers, Black Sabbath, Run-DMC, Bryan Adams, Crosby, Stills, Nash & Young y Led Zeppelin. Phil Collins cruza el Atlántico en el Concorde y actúa en ambos conciertos.

Todo por una buena causa

El dinero recaudado se destina a varias organizaciones benéficas, poniendo el problema del hambre en África en el centro de la atención en todo el mundo, inspirando a millones de personas a donar y a involucrarse en causas benéficas. Además, Live Aid presiona a que los líderes mundiales tomen medidas para abordar la crisis.

