Jennifer López ya está en Galicia para arrancar su gira por Europa con un concierto en Pontevedra

Un día de pleno verano, con el cielo completamente azul, el sol brillando y el mercurio superando los 30 grados, así ha recibido Pontevedra a la cantante estadounidense que esta noche abre su gira europea en este rincón del noroeste peninsular.

Lejos de las grandes ciudades y los impresionantes estadios de fútbol, Jennifer López ha decidido inaugurar su gira aquí, en un entorno rodeado de árboles y bañado por el río Lérez, que ya se está vistiendo de gala para la ocasión. Decenas de personas trabajan desde hace varios días en el montaje del escenario y todos los elementos necesarios para una puesta en escena que se anuncia: "Espectacular".

La cantante se aloja en el Gran Hotel de A Toxa

El lugar, además, no ha podido ser mejor elegido para que la estrella estadounidense pueda relajarse en las horas previas a su actuación. La organización evitó dar datos sobre el lugar en el Jennifer López se iba a alojar, pero finalmente ella misma ha desvelado el secreto subiendo a sus redes sociales imágenes en la piscina del Gran Hotel de A Toxa, en O Grove, establecimiento emblemático donde los haya en las Rías Baixas y uno de los más lujosos de España.

En su perfectamente reconocible terraza de tumbonas amarillas ha posado la cantante para saludar a sus fans a través de sus redes. "¡Hola España!", ha escrito en un comentario que acompañaba a unas fotos en las que lucía un bikini que su equipo compró en la propia localidad de O Grove. "Debió pensar que aquí siempre llovía", ha bromeado la propietaria de la tienda en La Voz de Galicia. Bikini marca España que, por supuesto, ya ha disparado sus ventas.

Un escenario de 16 metros y pantallas gigantes para seguir la actuación

En estas horas previas al gran concierto de apertura de la gira que lleva por nombre 'Up All Night', también se ha podido ver a JLo haciendo las pruebas de sonido sobre el escenario para que todo esté a punto. Un escenario de 16 metros de alto en el que estará acompañada de su cuerpo de baile y que promete un espectáculo de luces "brutal", según han detallado sus promotores. Grandes pantallas presiden el montaje para que el público no se pierda ni un detalle del repaso que la artista hará por los grandes éxitos de su carrera.

La ciudad está volcada con el concierto y a la entrada de las instalaciones son ya varios los fans que hacen cola para ser los primeros en entrar. Aún así, Jennifer López ha sembrado también la polémica en las últimas horas con un comentario en sus redes en el que ha confundido el lugar del concierto incluyendo un: "See you mañana, Vigo", que ha dado pie a numerosas críticas. "No sabe ni donde va a tocar", aseguran algunos.

Con todo, comentarios que se espera queden en un pequeño desliz cuando esta noche haga vibrar Pontevedra con su voz y sus coreografías imposibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com