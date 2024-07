'Padre no hay más que uno 4. Campanas de Boda', la gran (y taquillera) familia española vuelve a los cines

Hay sagas que marcan a varias generaciones. Y con la cuarta película de 'Padre no hay más que uno', Santiago Segura es ya el referente -quién se lo iba a decir al protagonista de 'El día de la Bestia' o el creador de 'Torrente'- de millones de familias en nuestro país. Al menos en lo cinematográfico.

Todo hay que decirlo, hubo una saga pionera que ya logró esto hace unos años: allá por 1962, Fernando Palacios estrenó 'La gran familia' con Alberto Closas y Amparo Soler Leal como padres de una gran prole de 15 hijos, un padrino castizo encarnado por José Luis López Vázquez y un abuelo mítico al que daba vida el entrañable Pepe Isbert. Y así, a millones de españoles se le encogió el corazón cuando el pequeño Chencho se perdía en la Plaza Mayor.

Millones de españoles vieron en su día esta película y llegaron tres películas más a lo largo de ¡37 años!. Pues ahora Santiago Segura estrena la cuarta película de su saga. Y ojo, nos ha confesado que ya está escribiendo -con su coguionista y actriz de la saga también, Marta González de Vega- la quinta película.

Las tres películas anteriores de 'Padre' llevaron a los cines a más de siete millones de espectadores y recaudaron algo más de 32 millones de euros. Algunas de esas entregas fueron las películas más taquilleras del año y todo un salvavidas para los cines en la época de la pandemia. "La primera entrega fue récord en taquilla, luego la segunda, la tercera...No puedo defraudar a los espectadores", nos cuenta la cabeza creadora de la saga, Santiago Segura.

La quinta entrega ya en marcha

En esta cuarta entrega, en la familia protagonista suenan campanas de boda. El desastroso novio de la hija mayor, el acoplado al que da vida Diego Arroba "El cejas", le pide matrimonio a la joven el día en que ella cumple 18 años. Y para pavor de sus padres, ella sin dudarlo dice que sí.

"La niña, que se nos casa", nos explica Segura como gran titular que resume esta nueva entrega. Aunque hay más frentes abiertos: "Uno de los hijos tiene una especie de crisis existencial, no deja de hacerse y hacernos preguntas de gran profundidad, y unas de las hijas pequeñas empieza a sentir envidia de la benjamina, algo así como el síndrome del príncipe destronado...Vamos, los conflictos que vive habitualmente una famila", desarrolla Segura.

Una familia en la ficción y casi casi en la realidad después de cuatro películas rodadas juntos: "Conozco al equipo desde siempre. No recuerdo cuando no les conocía", nos cuenta el pequeñ actor Carlos González Morollón. Algo que corrobora la veterana Loles León: "Los niños me tratan como si yo fuera su abuela y yo los trato como si fueran mis nietos de verdad". Pues aún van a poder seguir conviviendo y tratándose un poco más porque según nos adelanta Segura: "Ya estoy escribiendo la quinta parte". Porque en las familias numerosas, donde caben cuatro, caben cinco.

