Céline Dion vuelve a los escenarios seis años después: lágrimas, emoción y 26 conciertos en París

Céline Dion vuelve a subir a un escenario. La cantante canadiense ha ofrecido en París su primer concierto completo en seis años, poniendo fin a una larga ausencia provocada por sus problemas de salud. Un regreso especialmente emotivo en el que la artista, de 58 años, no pudo contener las lágrimas ante un público que llevaba años esperando este momento. "Había prometido no llorar. No cumplo mis promesas", reconoció Dion durante el concierto. La cantante aseguró que eran "lágrimas de alegría" en una noche que supone un nuevo capítulo en su carrera.

La actuación, celebrada este sábado 12 de septiembre, es además el punto de partida de un proyecto mucho más ambicioso. Céline Dion tiene programados un total de 26 conciertos en París entre 2026 y 2027. Serán 16 actuaciones durante los meses de septiembre y octubre de este año y otras diez en mayo del próximo año. Una residencia que supone una auténtica prueba para la artista después de años en los que su enfermedad llegó a poner en duda si algún día podría volver a realizar una gira o afrontar un concierto completo.

Su primer concierto completo desde 2020

Céline Dion no ofrecía un espectáculo completo desde marzo de 2020, cuando la pandemia obligó a detener su gira 'Courage World Tour'. Sus posteriores problemas de salud fueron retrasando sus planes hasta que, en diciembre de 2022, la propia artista anunció públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. Se trata de un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y fuertes espasmos. En el caso de Dion, la enfermedad también ha afectado a los músculos que utiliza para cantar, tal y como ella misma ha explicado en diferentes ocasiones.

La canadiense tuvo que cancelar decenas de conciertos y centrarse en su tratamiento y recuperación. Un proceso que mostró públicamente en el documental 'I Am: Celine Dion', estrenado en 2024, donde dejó ver algunas de las consecuencias más duras de la enfermedad. Por eso, su regreso a París estaba rodeado de una enorme expectación. Según las cifras difundidas tras el anuncio de los conciertos, alrededor de nueve millones de personas llegaron a registrarse para intentar conseguir entradas durante la preventa.

Más de dos horas y sus grandes éxitos

Para su regreso, Dion preparó un espectáculo de más de dos horas en el que recuperó canciones que han marcado sus más de cuatro décadas de carrera. La canadiense abrió la noche con 'On ne change pas' y durante el concierto interpretó temas como 'I'm Alive' y 'The Power of Love'. Tampoco faltó una de las canciones inseparables de su trayectoria: 'My Heart Will Go On', el tema principal de 'Titanic' que se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de los años 90. El concierto también tuvo momentos especialmente emotivos. Dion habló directamente con sus seguidores sobre lo que significaba volver a encontrarse con ellos y terminó rompiendo a llorar. Una emoción compartida por los miles de espectadores que acudieron a presenciar una actuación que marca su regreso estable a los escenarios.

De la Torre Eiffel a 26 conciertos

Esta no es, sin embargo, la primera vez que Céline Dion canta ante el público desde que anunció su enfermedad. En julio de 2024 protagonizó uno de los momentos más recordados de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Desde la Torre Eiffel interpretó 'Hymne à l'amour', de Édith Piaf. Aquella actuación sorprendió al mundo y confirmó que Dion podía volver a cantar en directo, aunque se trataba de una única canción y no de un concierto completo.

Dos años después, la situación es muy diferente. La artista afronta ahora 26 espectáculos, con el esfuerzo físico y vocal que supone mantener una residencia de estas características. París también se ha volcado con su regreso. En los días previos al primer concierto, unas 10.000 personas participaron en un karaoke multitudinario organizado para recibir a la estrella canadiense.

Una carrera de más de cuatro décadas

Nacida en Quebec en 1968, Céline Dion comenzó su carrera siendo adolescente y terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la música internacional. Ganó Eurovisión en 1988 representando a Suiza y durante la década de los 90 alcanzó el éxito mundial con canciones como 'The Power of Love', 'Because You Loved Me' o 'My Heart Will Go On'. Su trayectoria también ha estado estrechamente vinculada a las grandes residencias de conciertos. Durante años fue una de las principales estrellas de Las Vegas, donde sus espectáculos contribuyeron a consolidar este formato entre los grandes artistas internacionales.

Ahora, a los 58 años y después del periodo más complicado de su carrera, Céline Dion vuelve a enfrentarse a un calendario de actuaciones estable. El concierto de París ha sido solo el primero. Por delante quedan otras 25 noches en las que la artista tendrá que demostrar cómo responde su voz y, especialmente, su estado físico al esfuerzo de volver a actuar de manera continuada. Seis años después de su último concierto completo, Céline Dion vuelve a tener una agenda llena de actuaciones. Y París se ha convertido en el escenario elegido para uno de los regresos más esperados de su carrera.