Preocupación por el estado de salud de Céline Dion: "Ya no tiene control sobre sus músculos"

Máxima preocupación por el estado de salud de Céline Dion. La cantante anunció hace un año que sufre una enfermedad neurológica rara que, por aquel entonces, la llevó a cancelar su gira europea de 2023 y, más tarde, el tour mundial. Concretamente, padece el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad que afecta al sistema nervioso central provocando espasmos musculares.

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", escribía la canadiense en su cuenta de Instagram. "Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", señaló Dion, de 55 años, en un vídeo en el que se mostraba muy afectada por la situación y entre lágrimas.

Céline Dion "no tiene control sobre sus músculos"

A partir de ese momento y a lo largo del último año, su hermana Claudette, portavoz de la familia, ha realizado varias actualizaciones sobre el estado de la artista. Ahora mismo, la situación preocupa. "Está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado", informó Claudette en septiembre, "estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro".

Asimismo, explica también que la familia tiene problemas para combatir los síntomas de la cantante, que son espontáneos y muy intensos. "Sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor".

En cuanto a un posible regreso de Céline, Claudette ha asegurado que trabaja duro, pero ha perdido el control sobre sus músculos. El SPR afecta todos los aspectos de la vida, desde caminar hasta incluso el uso de las cuerdas vocales, lo cual complica mucho la vuelta de Dion a los escenarios.

"Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me asusta. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque es algo que no afecta a tanta gente. Algunos han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ya no tiene control sobre sus músculos", lamenta la hermana de la artista.

Céline Dion ha mostrado su compromiso con la investigación de esta enfermedad rara mediante la subasta las letras escritas a mano de dos de sus canciones, destinando los beneficios a la investigación del SPR.