El Premio Planeta conmemora sus 75 años de historia en Valencia

Es un largo viaje. Tres cuartos de siglo lleno de mundos imaginarios, de aventuras que nos han emocionado, de acontecimientos históricos, de intriga, de sueños. Son 75 años del Premio Planeta.

En 1952 nació este galardón que descubre a nuevos lectores, fomenta la creación literaria y reconoce el talento de los escritores. Esta efeméride se ha celebrado esta noche en Valencia, tras el éxito del primer acto conmemorativo celebrado en Madrid el pasado 11 de junio. Una cita literaria presidida por el Presidente del Grupo Planeta y Atresmedia José Creuheras, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el conocido Salón de Cristal del consistorio, que ha reunido a más de 200 invitados.

José Creuheras ha destacado el valor de todos y cada uno de los escritores que forman parte de la historia de este galardón: “Quiero agradecer a los escritores que han ganado, pero también expresar mi agradecimiento a los más de 30.000 autores que se han presentado a él, porque escribir es muy duro. Es un trabajo solitario».

Durante su intervención, Creuheras, ha recordado el enorme valor que tiene el Premio: "Todos los que colaboramos en Planeta vivimos este galardón de una manera especial, porque forma parte de nuestro ADN. No es un proyecto más. Forma parte de nosotros".

También pertenece a una gran familia de lectores, 47 millones de ejemplares han acabado entre sus manos. Ellos han dado vida a las letras, han viajado desde sus sillones, se han enamorado de personajes, han crecido con la literatura.

Lo saben bien Javier Sierra, ganador del Premio Planeta en 2017, y Luz Gabás, ganadora en 2022, que han puesto en el centro el honor que supone llegar a tanta gente. "La responsabilidad se hace más grande. Es un libro esperado, todo el mundo sabe que el 15 de octubre va a nacer un nuevo libro y todos estamos pendientes de eso. Cuando se anuncia la gente está esperándolo. Te hace más responsable, escribir es un acto importante", explica Sierra.

Pero, ¿qué debe tener una historia para llevarse la plica? Luz Gabás, forma parte del jurado y explica que se trata de “la perfecta fusión entre contenido y forma. En algunas te gusta la historia pero no acaba de cuajar, pero si hay algo que resalta es que del texto emerge una voz que te habla directamente, da igual el género. Pero, sin duda, del texto surge una voz, eso se nota, está esa alma y la percibes. Lo notas y dices: Es esta”.

Son algunas ideas que han compartido en la tertulia literaria, junto al Presidente del grupo y Máxim Huerta que ha ejercido de maestro de ceremonias del evento. Una gala, donde la alcaldesa de Valencia ha sorprendido a los asistentes al anunciar que la fachada del ayuntamiento “lucirá toda la noche iluminada de azul -color corporativo del Grupo Planeta- como homenaje a esta efeméride”.

Desde luego, es un año de celebrar y conmemorar el Premio Planeta, que puede presumir de su longevidad con solidez.

Es, sin duda, un año para conmemorar 75 años de historias, de autores y de lectores. Tres cuartos de siglo después, el Premio Planeta mantiene intacta su capacidad para descubrir talento, despertar emociones y acompañar a generaciones de lectores. Porque la historia del Premio Planeta continúa.