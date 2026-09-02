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Vicente Vallés y Carlos Alsina participarán en el estreno de 'La Mesa', el nuevo programa de Antena 3 con Cristina Pardo

'La Mesa' se emitirá este miércoles después del Hormiguero y abordará actualidad, información, conversación y entretenimiento.

La Mesa de Cristina Pardo - Horizontal con logo

Vicente Vallés y Carlos Alsina participarán en el estreno de La Mesa, el nuevo programa de Antena 3 con Cristina Pardo | atresplayer

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Alejandro Lorente
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Antena 3 estrena este miércoles 'La Mesa', el nuevo programa semanal en directo presentado por Cristina Pardo, que se emitirá después de 'El Hormiguero' y combinará actualidad, información, conversación y entretenimiento.

Atresmedia ya comunicó este lunes de la presentación de este programa dirigido por Belén García y producido por Buendía Estudios, que además podrá visualizarse fuera de España desde Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer.

'La Mesa' partirá de la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda y contará con sus protagonistas, historias y diferentes puntos de vista, con el objetivo de profundizar en las noticias y explicar su impacto en la sociedad.

Vicente Vallés y Carlos Alsina serán los primeros invitados

El programa profundizará en los temas de actualidad que se aborden a través de preguntas y conversaciones con diferentes invitados. El formato se estructura en torno a cuatro mesas temáticas.

La primera de ellas se enfoca en la actualidad y acudirá en su estreno Vicente Vallés , director y presentador del informativo 'Antena 3 Noticias 2', mientras que la segunda recibe a un gran invitado, una sección que inaugurará Carlos Alsina, codirector de 'Más de Uno' en Onda Cero.

La tercera mesa propondrá situaciones, decisiones, experiencias y dilemas destinados a introducir al espectador dentro de la conversación y plantearle la pregunta "¿Qué haría yo?".

En la última se tratarán temas con un tono humorístico, al igual que curiosidades, historias extraordinarias, experiencias sorprendentes y personajes inesperados.

'La Mesa' será un espacio en directo con diferentes ángulos y miradas, en el que información y rigor convivirán con conversación, cercanía, espontaneidad y sentido del humor.

Asimismo, el programa contará con colaboradores sin periodicidad fija, seleccionados en función de la actualidad y de las temáticas que tengan lugar.

Cristina Pardo lidera este nuevo formato después tras una larga trayectoria en Atresmedia, donde se ha consolidado como una de las periodistas del panorama audiovisual. En 'La Mesa' trasladará al nuevo espacio algunos rasgos que han definido su carrera, como el rigor informativo, la espontaneidad y el sentido del humor.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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