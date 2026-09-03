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Cultivan una calabaza de 369 kilos en Puerto Real (Cádiz)

Su propietario Juan Antonio Macías, la custodia y protege del sol antes de su difícil traslado. Tendrá un destino muy especial.

Una calabaza de 369 kilos en Puerto Real (Cádiz)

Una calabaza de 369 kilos en Puerto Real (Cádiz) Antena 3 Andalucía

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Manu Silva
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Un huerto situado en la barriada rural de La Chacona, en Puerto Real (Cádiz), ha dado como resultado este verano algo poco usual: una calabaza de 369,5 kilos. Su propietario es Juan Antonio Macías y de esta forma ha conseguido superar su propio récord. En cualquier caso, confirma que pretende alcanzar algún día la calabaza de mayor tamaño en Andalucía.

Macías, ya jubilado tras trabajar gran parte de su vida en el campo, es un apasionado de la agricultura y conserva su huerto como una afición que comparte con familiares y amigos. Al ser preguntado por el secreto para lograr una calabaza de tales dimensiones, explica que la preparación comienza mucho antes de plantar: "el terreno se acondiciona con estiércol de oveja y se usa una semilla específica". En esta ocasión, confirma que el crecimiento ha sido muy rápido y que la calabaza alcanzó su actual tamaño en menos de 60 días.

José Antonio ha querido bautizar este tremendo ejemplar como 'Qué barbaridad', una expresión que proviene de las palabras que suele escuchar cuando enseña su calabaza a vecinos y curiosos que se acercan a verla por primera vez. Actualmente la calabaza se encuentra sobre un palé protegida del sol y lista para su traslado.

Irá a un comedor social de Cádiz

Su destino no será una exposición para que todo el mundo pueda contemplar su enorme tamaño, sino que detrás hay una buena causa. Concretamente, Macías tiene previsto entregar su calabaza este viernes al comedor social de Amigas al Sur de Cádiz, allí se aprovechará con fines solidarios. Eso sí, su traslado está generando cierta preocupación a Juan Antonio, ya que teniendo en cuenta sus dimensiones, aún estudia cómo transportarla.

Por otra parte, este agricultor ha confirmado que ya tiene otra calabaza que apunta a convertirse en otro ejemplar de gran tamaño. La ilusión, las ganas y la inquietud de Juan Antonio siguen sin tener límites, le apasiona la agricultura y seguirá persiguiendo nuevos retos.

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