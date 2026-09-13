Noctámbula conquista Tenerife: una noche inolvidable de música ante más de 5.000 personas

Santa Cruz de Tenerife vivió anoche una noche vibrante y multitudinaria para el ocio en directo con la celebración de la primera edición de Noctámbula. Lejos de las aglomeraciones de los grandes festivales convencionales, esta cita apostó por un formato boutique que priorizó la comodidad, la cercanía y el diseño, reuniendo a más de 5.000 asistentes en torno a la música, la gastronomía y la creación local.

Desde la apertura de puertas, el público recorrió los diferentes ambientes: desde la propuesta relajada de The Terrace Stage hasta la cercanía con la cabina en el 360 Stage, donde actuaron artistas como Claudia Rutten, Tay de León, Dani Chueca, DJ Jonay y Michenlo, entre otros.

El gran atractivo de la noche: Symphony of Unity

El momento más esperado llegó con la caída del sol sobre el Main Stage. Symphony of Unity, el proyecto sinfónico oficial y extensión artística del universo Tomorrowland, irrumpió en escena ante miles de personas. Más de sesenta músicos de formación clásica reinterpretaron en directo los grandes himnos de la música electrónica mediante instrumentos de cuerda, viento y percusión, fusionados con sintetizadores y arreglos contemporáneos en un despliegue audiovisual sin precedentes.

El director y fundador de Noctámbula y CEO de Encaro Factory, Enrique Camacho, subrayó la magnitud de esta cita para el archipiélago: "Esta ha sido la primera actuación de la Symphony of Unity en España este año, una experiencia única en la isla y absolutamente inmersiva", destacó Camacho, quien además incidió en el rigor de la producción: "Hemos respetado escrupulosamente el espíritu del festival de Bélgica, Tomorrowland. Para el promotor, este debut marca un punto de inflexión definitivo: "Sin duda, es un antes y un después en la Isla en los festivales de música electrónica".

Un despliegue técnico nunca visto en Tenerife

La propuesta se desarrolló bajo un imponente despliegue técnico e inmersivo nunca antes visto en Tenerife, compuesto por 600 focos inteligentes, 400 metros cuadrados de pantallas LED y una innovadora narrativa visual guiada por presentadores virtuales generados mediante inteligencia artificial.

La programación continuó con la interpretación estelar de Matt de MEDUZA, el proyecto italiano que domina las grandes audiencias globales con su sonido house, y el cierre contundente de la grancanaria Indira Paganotto (Psymama), que conectó con el público con su característico viaje sonoro entre el psytrance y el techno.

Noctámbula se consolida en su primera edición como un referente cultural y musical de primer orden en Canarias.

Esta primera entrega ha contado con el patrocinio institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además del apoyo de LOS40 Classic como medio oficial.