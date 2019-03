Celine Dion muestra los entresijos de su última gira en 'Taking Changes World Tour'

Además, en pocos días, concretamente el próximo 11 de mayo, se lanza en DVD y Blue-ray Celine: Through the Eyes of the World, una edición ampliada de su película documental de más de tres horas de duración.



La cinta fue rodada durante la gira Taking Chances World Tour 2008-2009 de la cantante canadiense y muestra su experiencia dentro y fuera del escenario.



El director Stéphane Laporte y su equipo siguieron de cerca a Celine Dion en los conciertos que ofreció en 25 países y 93 ciudades, a los que asistieron más de tres millones de personas en lo que fue su primera gran gira en nueve años.

