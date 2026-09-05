El Roig Arena de Valencia cumple su primer año tras acoger más de 300 eventos

Miles de personas se dieron cita anoche en Valencia para asistir al concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena. El grupo volvió a conectar con varias generaciones de seguidores en una actuación que coincidió con la celebración del primer año de actividad del recinto valenciano.

La actuación de La Oreja de Van Gogh se suma a la larga lista de conciertos que ha albergado el Roig Arena durante sus primeros doce meses. Por su escenario han pasado artistas nacionales e internacionales como Ed Sheeran, Rosalía, Joaquín Sabina y Quevedo.

Este último logró congregar a más de 19.000 personas en pista, una de las mayores cifras registradas durante el primer año de funcionamiento de un espacio que ha situado a Valencia dentro de las grandes rutas de conciertos y espectáculos.

Más de 300 eventos durante su primer año

Desde su apertura, el Roig Arena ha acogido más de 300 eventos de diferentes características. La música ha ocupado un lugar destacado en su programación, pero el recinto ha buscado desde el principio desarrollar una oferta capaz de atraer a públicos diversos y albergar citas de gran formato.

Además de los conciertos, el espacio ha sido escenario de galas, encuentros corporativos y espectáculos destinados al público familiar. Entre ellos figura 'Disney on Ice', que transformó la pista en un escenario de hielo para reunir a algunos de los personajes más conocidos de la compañía.

Esta diversidad de contenidos ha permitido que el recinto mantenga una actividad continuada y amplíe su papel dentro de la oferta cultural y de ocio de Valencia. En apenas un año, el Roig Arena se ha convertido en una referencia para la tircelebración de grandes acontecimientos en la ciudad.

Su capacidad, sus instalaciones técnicas y la posibilidad de adaptar el espacio a diferentes montajes permiten que pueda pasar de un concierto multitudinario a una gala, un espectáculo familiar o una competición deportiva.

La casa del Valencia Basket

El deporte constituye otro de los grandes pilares del Roig Arena, que es también la casa del Valencia Basket. El recinto fue concebido para albergar los partidos del club y ofrecer a los aficionados unas instalaciones modernas, con mayor capacidad y servicios adaptados a las exigencias de las competiciones nacionales e internacionales.