Atresmedia arrasa, con Cristina Pardo a la cabeza, en el FesTVal de Vitoria de 2026

Atresmedia ha triunfado en el FesTVal de Vitoria 2026, con cuatro galardones. El festival ha reconocido el talento de los periodistas y profesionales que trabajan en formatos y ficciones de Antena 3, La Sexta, y Atresplayer; entre ellos a Cristina Pardo, que ha recogido un premio que supone el reconocimiento a su magnífica trayectoria.

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz acaba de clausurar con éxito su 18ª edición, celebrada del 7 al 12 de septiembre de 2026. Este certamen pionero en España está dedicado íntegramente a la televisión, sirviendo como el gran escaparate para los estrenos y novedades de las principales cadenas y plataformas de cara a la temporada de otoño-invierno.

La gala de clausura tuvo lugar este pasado sábado 12 de septiembre en su sede principal, el Palacio de Congresos Europa