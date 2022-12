Céline Dion anuncia entre lágrimas que padece un "raro trastorno neurológico" y cancela su gira europea

Céline Dion ha anunciado este jueves que padece una rara enfermedad neurológica llamada "Síndrome de la Persona Rígida". Por esta razón la cantante se ha visto obligada a cancelar todos sus shows programados para el próximo año.

En un video que se ha hecho público hoy, la artista ha revelado cómo se encuentra. "Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí", ha comenzado.

Sin poder contener la emoción Dion ha confirmado que lleva mucho tiempo con problemas de salud: "Me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", ha añadido.

La cantante también ha indicado que está trabajando duro para volver a estar al 100% cuanto antes. "Estoy trabajando con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos veros a todos en el escenario actuando para vosotros", ha afirmado.

¿Qué es el SPR?

La afección que padece la canadiense afecta al sistema nervioso central causando rigidez muscular progresiva y espasmos, principalmente en la zona del abdomen y el tronco. Muchas veces el SPR "se produce por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto", tal y como detalla el Centro de información sobre enfermedades raras y genéticas (GARD).

Se cree que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune "ataca su propio sistema nervioso central", y se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.