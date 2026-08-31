Estrenos de cine septiembre 2026: estas son las películas que llegan tras las vacaciones

Septiembre llega con una cartelera repleta de novedades para todos los gustos. Acción, terror, dramas, cine de autor y alguna que otra sorpresa marcarán un mes que promete atraer a los espectadores de vuelta a las salas tras el verano.

Desde grandes franquicias hasta historias más íntimas, pasando por películas familiares, thrillers y dramas, el mes ofrece suficientes alternativas para que cada espectador encuentre una propuesta que encaje con sus gustos. Todo apunta a que será un buen momento para volver a disfrutar de la experiencia de la gran pantalla.

Resident Evil regresa con una nueva adaptación

Los amantes del terror volverán a encontrarse con una de las sagas más populares del género. Resident Evil estrena una nueva película que busca recuperar la esencia de los videojuegos originales, apostando por una atmósfera mucho más oscura, el suspense y las criaturas que hicieron famosa a la franquicia.

Se trata, sin duda, de uno de los lanzamientos más esperados del mes para los aficionados al cine de terror.

Coyote vs. Acme, una comedia para toda la familia

Después de una larga espera, Coyote vs. Acme llegará finalmente a los cines españoles. La película mezcla imagen real y animación para contar la historia del conocido Coyote, que decide demandar a la empresa Acme por todos los productos defectuosos que le han impedido capturar al Correcaminos.

Humor, nostalgia y referencias a los clásicos de Warner convierten este estreno en una propuesta muy atractiva para pequeños y mayores.

En la zona gris, un drama con gran carga emocional

Entre las propuestas más serias del mes destaca En la zona gris (In the Grey), una película dramática que aborda conflictos personales y morales desde una perspectiva intimista.

Su apuesta por personajes complejos y una historia centrada en las emociones la sitúan entre los títulos dirigidos a quienes buscan un cine más pausado y reflexivo.

Tiempo de victoria apuesta por la superación

Basada en hechos reales, Tiempo de victoria (Pressure) traslada al espectador a las 72 horas previas al desembarco de Normandía, cuando una decisión podía cambiar el rumbo de la historia. El filme combina drama histórico y suspense para mostrar la enorme presión que rodeó uno de los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial.

Sus hijos, un retrato de las relaciones familiares

Otro de los estrenos de septiembre será Sus hijos (Sons), un drama familiar que pone el foco en los vínculos entre padres e hijos y en las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una familia. Con una narrativa muy humana, la película busca generar reflexión a través de situaciones cotidianas con las que muchos espectadores podrán identificarse.

Operación Teherán lleva la acción al terreno del espionaje

Para quienes prefieren la adrenalina, Operación Teherán ofrecerá una historia de espionaje internacional, operaciones secretas y tensión constante.

Las conspiraciones políticas y las misiones de alto riesgo son el eje central de una película que promete mantener el ritmo de principio a fin.

En definitiva septiembre es un mes con opciones para todos los públicos y una cartelera que demuestra que el regreso a la rutina no está reñido con seguir disfrutando del cine.