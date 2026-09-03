Antena 3 estrena este jueves la serie 'Las hijas de la criada', una adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega 'Las hijas de la criada' se estrena este jueves en Antena 3, después de El Hormiguero. En esta nueva serie, las hermanas de la familia de los Valdés pelearán por aquello en lo que creen: su familia, su trabajo y sus derechos.

Según detalla Atresmedia en un comunicado, la ficción está ambientada a principios del siglo XX y retrata un drama de la época a través de la saga familiar de los Valdés.

Este se situará en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y abordará temas como amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y secretos. La producción estará protagonizada por Verónica Sánchez como Inés Lazariego, Carlota Baró será Renata Comesaña y Alian Hernández tomará el papel de Gustavo Valdés.

Además, participarán en la serie Judith Fernández en el papel de Clara Alonso Comesaña, Matina Cariddi quien interpretará a Catalina Valdés, Álex Villazán como Jaime Valdés Lazariego, Tomy Aguilera será Celso y Roque Ruiz tomará el personaje de Braulio Barba.

Equipo a cargo de la serie

La ficción está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah. Sonia Martínez es la productora ejecutiva de 'Las hijas de la criada'. Lucía Alonso-Allende es la coproductora ejecutiva de la serie.

El equipo de guion está al mando de Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez. Sara Muñoz es la directora de producción. Chechu Graf e Iván Caso se encargan de la dirección de fotografía, y Jorge Fernández de Soto es el responsable del diseño de producción.

Javier González lleva las riendas del equipo de sonido, mientras que Nathareth Colomina es la diseñadora de vestuario. Patricia Rodríguez es la jefa de Maquillaje y Mauro Gastón, el jefe de peluquería. La directora de 'casting' es Conchi Iglesias. Iván Palomares es el compositor de la música original.

Ganadora del Premio Planeta en 2023

Según Atresmedia, la escritora, presentadora y periodista Sonsoles Ónega sumerge al lector en esta novela en un relato histórico lleno de intrigas, deslealtades y pasiones ocultas, cuyas protagonistas luchan sin cesar por las ideas en las que creen, su familia, su trabajo y sus derechos. La novela 'Las hijas de la criada' ganó el Premio Planeta 2023, cuenta con 20 ediciones y ha vendido más de un millón de copias, convirtiéndose en el titulo literario más vendido del año 2023.

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