Sáenz de Santamaría ve "abrasado" a Podemos: "Quien les entienda, que les vote"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que Podemos ha liderado un "proyecto abrasivo" para España que a quien primero ha dejado "abrasado" es al partido de Pablo Iglesias. "Quien les entienda -ha subrayado-, que les vote".

Sáenz de Santamaría ha criticado a Podemos en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la diputada de este partido Pilar Garrido, quien le ha pedido que aclarara qué piensa el Ejecutivo que debe cambiarse mediante la reforma constitucional cuyo estudio ha pactado con el PSOE.

La vicepresidenta le ha recordado que ya le preguntó lo mismo en febrero y que el Gobierno no ha cambiado de posición, algo que sí cree que ha ocurrido en Podemos porque a raíz de aquella iniciativa presentó una moción en la que instaba a que se abriera un debate transparente para acometer la reforma constitucional. Y una vez que se ha acordado abrir una comisión al respecto en el Congreso, ha recordado que Podemos ha decidido no participar en ese debate.

"Quien les entienda, que les vote", ha señalado la vicepresidenta horas después de conocerse los datos de la última encuesta del CIS que pronostica una bajada en la estimación de voto de Podemos. Pilar Garrido ha pedido al Gobierno que no pretenda darles lecciones, y la vicepresidenta ha respondido que procura no hacerlo.

"Pero permítame que a la vista de cómo el señor Iglesias arregla los encajes territoriales de su partido, no nos tomemos al pie de la letras sus recomendaciones", ha señalado en referencia al conflicto de la dirección nacional y catalana de Podemos. Tras subrayar que este partido nunca ha tenido una propuesta de reforma constitucional, ha precisado que lo que tiene Podemos es "un proyecto abrasivo para el conjunto de las instituciones".

"Se han sumado a cualquier juerga, primero con la crisis económica y ahora con los problemas territoriales con tal de debilitar las instituciones", ha añadido antes de concluir que "lo primero que se ha abrasado es Podemos". Y ha añadido: "El podemismo hoy es un resumen, es la fusión de populismo y nacionalismo excluyente".

Sáenz de Santamaría ha considerado que este partido no puede dar lecciones de constitucionalismo porque si dice que hay que defender el Estado social, eso implica trabajar por la igualdad. "Y defender un referéndum de autodeterminación para la independencia no es igualitario. Eso es lo más reaccionario y lo más contrario a la igualdad", ha precisado.

Ha destacado igualmente que Constitución es democracia y separación de poderes, y que no puede doblegarse la independencia judicial. La vicepresidenta ha apostillado que Podemos nunca ha tenido un proyecto para España y que el país no funciona como ese partido y sus confluencias.

"De hecho, quien ya menos funciona como Podemos y sus confluencias es Podemos y sus confluencias, y a las pruebas de hoy me remito", ha añadido. Pilar Garrido ha acusado al Gobierno de no atender la Constitución y hacer de ella una lectura sesgada y partidista porque no ha seguido la directriz de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.

Santamaría pide a la Junta Electoral que garantize la neutralidad ante programas como el de TV3 para niños

La vicepresidenta del Gobierno ha recordado este martes que la Junta Electoral es la que debe garantizar la neutralidad informativa ante las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha subrayado que la obligación de los directores de los medios de comunicación es "respetar la infancia" porque son "derechos humanos".

Así se ha pronunciado en los pasillos del Senado al ser preguntada cómo valora que el canal infantil de TV3 haya emitido un programa explicando a los niños qué son los presos políticos y por qué se considera que lo son los exmiembros del Govern y los presidentes de la ANC y Òmnium.