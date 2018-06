Del Bosque confiesa que Sánchez le preguntó si entraría en política: "Le dije que ni es mi tiempo ni me siento con la pasión ni formación necesaria"

El que fuera seleccionador de la selección española Vicente del Bosque ha reconocido que a finales de mayo mantuvo una reunión con el actual presidente del Gobierno en la que Pedro Sánchez le tanteó sobre si quería entrar en la política.

"Me preguntó que cómo me parecía entrar en política y le dije que ni es mi tiempo ni me siento con la pasión ni formación necesaria para afrontar cualquier cargo", explica Del Bosque, que asegura que en privado le gusta hablar de política con sus familiares y amigos pero que en público siempre ha sido "más cauto porque he representado a la Selección y es lo que debía hacer".

Respecto al fichaje de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, Vicente del Bosque cree que se va a rodear de un buen presidente del Consejo Superior de Deportes "que es quien llevará el asunto deportivo" y que va a gestionar muy bien el deporte.

Sobre la información publicada por 'El Confidencial' que asegura que Huerta fue condenado por fraude fiscal por una sociedad que creó hace una década, Vicente del Bosque cree que el ministro tendrá que dar explicaciones y que "seguramente las dará y serán convincentes". Además explica que "seguramente eso no quiere decir que haya sido un defraudador".

Preguntado sobre si siente que el deporte es considerado lo menos importante dentro del Ministerio, Del Bosque cree que "es un tema muy importante en cualquier sociedad del mundo" y considera que en este momento "la 'Marca España' ha salido muy reforzada porque los deportistas españoles han trabajado muy bien".

Respecto a las redes sociales y al mundo de Internet, el exseleccionador cuenta que quería abrir una página web para hablar de deporte, de minusvalías y otros temas pero que su hijo mayor le aconsejó "que no me metiera porque no iba a sacar ningún beneficio". "Me lo dijo cuando tenía todo preparado, pero al final te resistes porque cualquier cosa que dices puede ser malinterpretada y eso te lleva a ser contenido en tus opiniones", dice.

En cuanto a la opinión que tiene sobre Pedro Sánchez, Del Bosque lo ve como "un hombre apasionado de la política, de su país, que quiere hacer algo y que tiene emoción por hacer las cosas". "Si no tienes emoción y pasión difícilmente te vas a enfrentar a un reto como el que tienes por delante", cuenta.

Sobre Mariano Rajoy dice que le cae muy bien y que ha sido una persona íntegra, divertido en algunos momentos y que ha hecho un buen trabajo para el país.

