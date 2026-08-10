Seyran sorprende a Kazim con las palabras más bonitas que podía dedicarle

Después de saber cómo fue la infancia de Kazım, Seyran ha querido mirar a su padre desde otra perspectiva. La joven le ha recordado todo el daño que sufrió, pero también ha reconocido el enorme esfuerzo que hizo por romper con el ejemplo que recibió de su padre.

"Antes te creíamos grande porque te teníamos miedo. Pero ahora te creemos enorme porque te queremos, te respetamos y te llamamos padre", le ha confesado. Seyran también le ha asegurado que, pese a todos los errores del pasado, está orgullosa del camino que han recorrido como familia. "Has sido un gran padre a pesar de lo que te hizo el tuyo", le ha dicho.

Muy emocionado, Kazım no ha podido contener las lágrimas al escuchar las palabras de su hija. "Borraste tus cicatrices y me llamaste padre otra vez", ha respondido antes de abrazarla.

Un momento que ha demostrado que, incluso después de tanto dolor, el amor también puede curar todas las heridas.

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