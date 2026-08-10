Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CAPÍTULO 98

Seyran sorprende a Kazim con las palabras más bonitas que podía dedicarle

Después de todo lo que han vivido, padre e hija han tenido una conversación llena de sinceridad que ha terminado con una reconciliación que parecía imposible.

Kazim en Una nueva vida

Seyran sorprende a Kazim con las palabras más bonitas que podía dedicarle

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de saber cómo fue la infancia de Kazım, Seyran ha querido mirar a su padre desde otra perspectiva. La joven le ha recordado todo el daño que sufrió, pero también ha reconocido el enorme esfuerzo que hizo por romper con el ejemplo que recibió de su padre.

"Antes te creíamos grande porque te teníamos miedo. Pero ahora te creemos enorme porque te queremos, te respetamos y te llamamos padre", le ha confesado. Seyran también le ha asegurado que, pese a todos los errores del pasado, está orgullosa del camino que han recorrido como familia. "Has sido un gran padre a pesar de lo que te hizo el tuyo", le ha dicho.

Muy emocionado, Kazım no ha podido contener las lágrimas al escuchar las palabras de su hija. "Borraste tus cicatrices y me llamaste padre otra vez", ha respondido antes de abrazarla.

Un momento que ha demostrado que, incluso después de tanto dolor, el amor también puede curar todas las heridas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Kazim en Una nueva vida

Seyran sorprende a Kazim con las palabras más bonitas que podía dedicarle

Mariam Hernández en Padre no hay más que uno, la serie

¿Qué hace un Strategic Organization, Workflow Manager? El trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Seyran en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Seyran en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, Ferit y Seyran consiguen dejar atrás sus diferencias. La pareja hace las paces, recupera la confianza... ¡y recibe una gran noticia para el futuro de la empresa!

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

El gran amigo de Halis la ha hecho reflexionar sobre la vida que ha dedicado a los Korhan y le ha dejado una pregunta que no ha podido quitarse de la cabeza.

Suna en Una nueva vida

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ágata y Lola, capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Publicidad