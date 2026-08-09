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CAPÍTULO 98

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Después de superar una de las mayores crisis de su relación, Ferit y Seyran vuelven a abrirse el corazón. La pareja deja atrás el dolor, recupera la ilusión... ¡y vuelve a hablar de formar una familia!

Ferit en Una nueva vida

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ya en la intimidad de su habitación, Ferit y Seyran han seguido hablando después de reconciliarse. La joven le ha confesado que nunca perdió la esperanza de ser madre, pero sí tuvo mucho miedo.

Por su parte, Ferit no ha tardado en tranquilizarla. "Aún tenemos tiempo", le ha asegurado, convencido de que todavía pueden construir el futuro con el que siempre soñaron. Ambos también han reconocido el daño que se han hecho durante todo este tiempo. "Mi corazón está destrozado", le ha confesado Seyran.

Sin embargo, Ferit ha dejado claro que, pese a todas las tormentas que han vivido, no quiere separarse nunca más de ella. "Pase lo que pase, seguiremos juntos. Porque tú eres mi casa", le ha dicho.

Aunque Seyran ha bromeado diciendo que la suya es "una casa un poco desastrosa", también ha admitido que es el único lugar donde siente verdadera paz. "Tengo la tranquilidad de estar en el lugar correcto", le ha confesado.

El momento más especial ha llegado cuando ambos han vuelto a hablar del sueño que nunca han dejado de compartir. "Quiero tener un hijo contigo", le ha dicho Seyran, imaginando el futuro que desean construir juntos. ¿Será este el comienzo de la vida con la que Ferit y Seyran siempre habían soñado?

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