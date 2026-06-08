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Capítulo 89

"Eres demasiado tonta": Seyran carga contra Suna y la culpa de la ruina de los Korhan

Las cosas se han puesto más feas que nunca entre Seyran y Suna. Los insultos han volado y los trapos sucios han salido a la luz delante de sus padres.

Una nueva vida

"Eres demasiado tonta": Seyran carga contra Suna y la culpa de la ruina de los Korhan

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Seyran ha perdido los papeles por completo y ha arremetido contra su hermana, echándole la culpa de todo: "Sí, eres demasiado tonta, hermana. Quisiste ayudar a Ferit y mira en qué desastre nos has metido a todos", le ha gritado fuera de sí.

Suna, muy dolida e indignada al ver cómo la machacaba, no se ha quedado callada: "Claro, Suna es estúpida. Suna es ignorante". Pero lejos de parar, Seyran ha seguido atacándola: "¡Exacto! ¿Cómo se me ocurrió confiar en ti? ¡Soy idiota!". Suna, furiosa por el desprecio, le ha exigido respeto recordándole que es la mayor, pero los gritos han ido a más.

El escándalo ha sido tan descomunal que Kazim y Esme han tenido que meterse en medio corriendo para que la cosa no llegara a mayores. El patriarca ha entrado gritando y amenazando a las jóvenes. Ha sido justo en ese instante cuando Seyran ha soltado la gran bomba que ha dejado a todos mudos: "Pues que tu hija se alió con Ferit e hipotecó la mansión para conseguir las piedras".

La noticia ha dejado a Esme en shock, obligando a Seyran a confesar que es verdad. Sin embargo, en un ataque de sensatez, la madre de las chicas ha dado un golpe en la mesa para poner fin a tanta locura. Esme les ha recordado que la familia está por encima del dinero de los Korhan: "Basta ya. ¿Vosotras sois hermanas y os vais a pelear por una propiedad? ¿Es que merece la pena?”.

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