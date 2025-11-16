Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 62

“Esta es mi casa, papá”: Suna reniega de su padre y lo deja destrozado frente a toda la familia

Esta vez, Kazim ha intentado recuperar a su hija, pero Suna le ha dado la espalda. Frente a toda la familia Korhan, lo ha destruido con sus palabras.

Kazim

Kazim y Seyran han ido a la mansión Korhan para llevarse a Suna, después de que Kaya intentara levantarle la mano. Pero lo que iba a ser un rescate ha terminado en un enfrentamiento brutal entre familias y un nuevo golpe para Kazim.

Frente a toda la familia, el patriarca ha perdido el control. Mirando a Orhan, cojo por el disparo, le ha gritado como nunca antes: “¡Quiero que sufras el dolor que he sufrido en mis carnes! ¡Quiero que te quedes incompleto!”. Orhan, humillado, ha suplicado que ya ha pagado bastante, pero Kazim no ha tenido piedad.

Seyran, desesperada, ha intentado convencer a su hermana para que se marche con ellos. Le ha recordado que Kaya intentó pegarle y que no puede seguir en esa casa. Su padre también ha insistido: “Volveremos a ser una familia de verdad, Suna. Te prometo que no volverás a verlos”.

Pero la respuesta de Suna ha dejado a todos sin aliento: “Ya estoy en mi casa, papá. No entiendo por qué estáis aquí”. Kazim se ha quedado helado. Suna, mirando a Halis, ha reafirmado su decisión de no irse.

El varapalo ha sido devastador. Kazim se ha marchado con el alma rota, consciente de que su hija no cree en su cambio ni tampoco confía en él.

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

