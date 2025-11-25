Antena 3 LogoAntena3
¡Momento inolvidable!

Así consiguió Hattuc que Kazim aceptara su boda con Halis: una discusión explosiva dejó a todos en shock

Después de años de silencio, Hattuc sacó las garras para proteger el amor que esperó toda una vida.

Hattuc llegó a la mansión decidida a que nada ni nadie se interpusiera en su boda con Halis. Kazim fue el primero en perder los nervios. Entre gritos, aseguró que no entregaría a su tía “a ese viejo zorro” y se burló de su edad, insinuando que estaba manchando el apellido familiar. Sus comentarios fueron cada vez más ofensivos.

Pero esta vez Hattuc no estaba dispuesta a aguantar. Le respondió diciéndole que seguía llena de vida y que con Halis por fin viviría cómoda y feliz.

La discusión fue a más cuando Kazim la acusó de haber mirado a Halis “con ojos de oveja” durante años. Aquello fue el detonante. Hattuc se acercó a él y, perdiendo la paciencia, le dio un golpe que dejó a Esme y a Suna totalmente paralizadas.

Kazim, sorprendido y asustado, pidió que no le pegara, recordando que está cojo. Pero Hattuc lo dejó en un callejón sin salida. Le dijo que durante años lo había respetado como hombre y como cabeza de familia, que había protegido su honor y cumplido su papel… pero que ahora era él quien tenía que hacer lo correcto.

Ante la contundencia de Hattuc, Kazim solo pudo asentir. Así, sin discusión posible, Hattuc salió victoriosa: la pedida de mano quedó sellada antes incluso de que la familia Korhan llegara.

