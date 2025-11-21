Una nueva vida
El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo
Hattuc exige entrar como la dueña de la mansión, obligando a Halis a demostrar si su amor es realmente más fuerte que la historia que los separó.
Publicidad
La mansión Korhan vuelve a temblar. Halis y Hattuc están listos para sellar por fin su historia de amor, pero la pedida de mano estalla cuando Hattuc exige algo que nadie se atreve ni a imaginar: entrar en esa casa solo si la mansión pasa a ser suya.
El patriarca, que ha esperado toda una vida para este momento, debe tomar una decisión. Hattuc, ante todos, suelta la condición que deja a toda la familia sin palabras: “Si entro, es como dueña. Si no, no entraré como tu mujer”.
Las reacciones no se hacen esperar. Kazim se queda helado, Ifakat pierde el color, Orhan se niega y Ferit intenta entender si de verdad su abuelo está dispuesto a entregar todo lo que ha construido.
¿Puede un amor tardío cambiar el destino de toda una casa? ¿Aceptarán los Korhan que la mansión pase a manos de Hattuc? Este domingo, todo puede pasar en Una nueva vida. Te esperamos, a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.
Publicidad