Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una nueva vida

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Hattuc exige entrar como la dueña de la mansión, obligando a Halis a demostrar si su amor es realmente más fuerte que la historia que los separó.

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Publicidad

La mansión Korhan vuelve a temblar. Halis y Hattuc están listos para sellar por fin su historia de amor, pero la pedida de mano estalla cuando Hattuc exige algo que nadie se atreve ni a imaginar: entrar en esa casa solo si la mansión pasa a ser suya.

El patriarca, que ha esperado toda una vida para este momento, debe tomar una decisión. Hattuc, ante todos, suelta la condición que deja a toda la familia sin palabras: “Si entro, es como dueña. Si no, no entraré como tu mujer”.

Las reacciones no se hacen esperar. Kazim se queda helado, Ifakat pierde el color, Orhan se niega y Ferit intenta entender si de verdad su abuelo está dispuesto a entregar todo lo que ha construido.

¿Puede un amor tardío cambiar el destino de toda una casa? ¿Aceptarán los Korhan que la mansión pase a manos de Hattuc? Este domingo, todo puede pasar en Una nueva vida. Te esperamos, a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Patricia

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Saúl tiende una trampa a César
Mejores momentos | Capítulo 44

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Emilio muere en brazos de Octavio
Mejores momentos | Capítulo 44

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa
Mejores momentos | Capítulo 44

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

El hijo de Octavio no piensa ceder ante amenazas y está dispuesto a prescindir de los Aparicio, aunque eso pueda generarles problemas.

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen
Mejores momentos | Capítulo 43

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Emilio no puede más con la culpa y, acorralado por todos los secretos que esconde, le cuenta a su esposa que él causó la muerte de su hijo hace tantos años.

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Publicidad