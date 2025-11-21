El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

La mansión Korhan vuelve a temblar. Halis y Hattuc están listos para sellar por fin su historia de amor, pero la pedida de mano estalla cuando Hattuc exige algo que nadie se atreve ni a imaginar: entrar en esa casa solo si la mansión pasa a ser suya.

El patriarca, que ha esperado toda una vida para este momento, debe tomar una decisión. Hattuc, ante todos, suelta la condición que deja a toda la familia sin palabras: “Si entro, es como dueña. Si no, no entraré como tu mujer”.

Las reacciones no se hacen esperar. Kazim se queda helado, Ifakat pierde el color, Orhan se niega y Ferit intenta entender si de verdad su abuelo está dispuesto a entregar todo lo que ha construido.

¿Puede un amor tardío cambiar el destino de toda una casa? ¿Aceptarán los Korhan que la mansión pase a manos de Hattuc? Este domingo, todo puede pasar en Una nueva vida. Te esperamos, a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.