Seyran se confiesa en silencio: lo que siente por Ferit y lo que teme perder

Seyran se ha quedado quieta mirando a su familia. Ha pensado que la vida a veces te da un milagro cuando menos lo esperas y, aunque está enferma, se ha dicho por dentro: “Adoro esta vida”.

En ese instante, le han venido a la cabeza su madre y su padre. Pero se ha quedado pensando en Suna. La ha mirado con cariño y ha deseado una cosa muy simple: verla feliz.

Después, ha recordado todo lo que Ferit y ella han pasado juntos. Primero, aquella boda que no eligieron, cuando los casaron sin amor y sin poder decidir. Después, el día en que se casaron otra vez por amor.

Seyran ha respirado hondo para aguantar. “Amo tanto la vida. No quiero morir”, se ha repetido y justo después se le ha nublado la vista. En ese instante, se ha desplomado inconsciente en el suelo, dejando a todos paralizados.

