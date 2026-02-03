“Te quiero a ti”: Pablo se reencuentra en la fábrica con Marisol, su examante

Marisol ha llegado a Toledo revolucionándolo todo. Primero ha provocado un encuentro con Miguel, el hijo de los Salazar. Para Miguel esa joven, que fue la secretaria de su padre, era su amor platónico.

Miguel llega a casa emocionado y le cuenta a sus padres este inesperado reencuentro. Pablo se pone muy nervioso… ¿qué hace esta mujer en Toledo?

Poco después, Marisol va a buscar a Pablo y descubrimos que… ¡ella fue su amante!

El empresario le pregunta que qué hace allí y Marisol le dice que ha venido a buscarlo: “Te quiero a ti. He venido por ti”.

Pablo le responde que pensaba que había quedado claro que lo suyo había acabado y que él quiere a su mujer.

El padre de Mabel y Miguel le pide que se vaya, pero Marisol parece que no va a rendirse tan fácilmente y le pide que vuelvan a verse para hablar tranquilamente. ¿Conseguirá Marisol recuperar a Pablo?