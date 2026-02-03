Cloe miente a Rodrigo, el novio de Valentina, sobre el paradero de su amiga: “Si sé algo de ella te avisaré”

Rodrigo, el novio de Valentina, ha insistido a Cloe en quedar con ella para hablar sobre la joven.

Su madre y él están muy preocupados desde que Valentina se marchó voluntariamente de casa. Desde entonces, no tienen noticias de ella.

Rodrigo le dice a Cloe que no entiende qué es lo qué ha podido pasar para que se haya ido cuando su relación de pareja estaba mejor que nunca, aunque le reconoce a la francesa que tuvieron una pequeña discusión el día antes de su desaparición.

Cloe, que quiere proteger a su amiga, le miente a Rodrigo diciéndole que no sabe dónde está Valentina ocultándole que la joven se encuentra trabajando en la colonia.

¿Valentina estará huyendo de su novio?, ¿Qué habrá pasado entre ellos?, ¿el secreto de Valentina estará relacionado con Rodrigo?