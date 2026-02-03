Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro!

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…Marisol ha llegado a Toledo dispuesta a recuperar a Pablo. Y es que la que fue un día su amante y secretaria, también fue a su vez el amor platónico de su hijo Miguel.

Aunque Salazar le ha dejado claro que él quiere a su mujer y le ha pedido por favor que se vaya, parece que Marisol no va a rendirse tan fácilmente. Mañana por la mañana han quedado para volver a verse. ¿Qué pasará entre ellos?

Por otro lado, Juanito está muy malo y Luz cree que el pequeño podría tener meningitis.

Además, Marta le ha dado un ultimátum a María, “Cómo vuelvas a poner a Julia en contra de su madre, te echaré a patadas de esta casa”. Y es que María se había encargado de convencer a la pequeña Julia de que Begoña quería más a Juanito que a ella. Y claro…Marta ha estallado.

Por otra parte, Tasio le ha propuesto a Don Damián colaborar con él en su nuevo negocio, y ambos han sellado su trato con un apretón de manos.

Y sí. Cloe ha mentido a Rodrigo, el novio de Valentina, sobre el paradero de su amiga. Y este le ha confesado quitándole importancia, que la última vez que la vio tuvieron una “riña de enamorados”. ¿Estará Valentina huyendo de él?

Y por último Claudia ha recibido una propuesta que le ha sacado su mejor sonrisa… ¡Salva la ha invitado a cenar con ella en la cantina!

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.