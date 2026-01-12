Antena3
Capítulo 70

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Entre lágrimas, Seyran ha confesado su enfermedad sin imaginar que Ferit entraría justo en ese instante. ¿Habrá escuchado que se está muriendo?

Seyran y Ferit

Suna ha llegado a la mansión completamente destrozada tras hablar con Saffet. No podía dejar de llorar mientras esperaba a su hermana en la habitación, con el corazón roto por lo que acababa de descubrir.

Cuando Seyran ha entrado, se ha encontrado a su hermana mayor hundida y suplicando por la verdad. "Por favor, dime que no es verdad. Te lo ruego, dime que es mentira", le ha repetido Suna una y otra vez mientras Seyran intentaba calmarla.

Entre sollozos, Suna ha confesado que se había visto con Saffet y que él le había soltado la bomba sobre su salud. La joven Korhan, al ver que ya no podía seguir ocultándolo más, ha bajado la cabeza y ha admitido la verdad: "Suna, estoy muy enferma. Me muero".

Justo en ese instante, la puerta se ha abierto. Ferit ha aparecido en el cuarto y se ha quedado paralizado al ver a las dos hermanas llorando sin consuelo. Su cara ha sido de sorpresa, sin entender qué estaba pasando para que estuvieran así.

La gran duda es si Ferit ha llegado a tiempo de escuchar la confesión de Seyran o si solo ha visto el dolor de su mujer y su cuñada. Seyran se ha quedado blanca al verlo, sabiendo que su secreto puede ser descubierto por el hombre al que más quiere proteger. ¿Se habrá enterado Ferit de que Seyran se está muriendo o lograrán ocultárselo una vez más?

Saffet

La aterradora confesión de Saffet a Suna antes de que Kaya lo arruinara todo: “Tayyar os quiere a las dos”

