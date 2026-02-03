Una nueva vida
Tayyar intenta matarla y Kazim llega a tiempo: Esme se salva por segundos
En un giro que nadie esperaba, Kazim ha irrumpido en la casa donde Tayyar tenía secuestrada a Esme. El mismo hombre que tantas veces la hizo sufrir ha sido, esta vez, quien le ha salvado la vida.
La pesadilla ha estado a punto de acabar de la peor forma. Tayyar ha perdido el control cuando Esme le ha suplicado que no se acercara a sus hijas. Y ahí ha soltado lo más aterrador: “Estrangulé a Mezide y la tiré a una cuneta. Si sigue gritando, la estrangularé a usted también”. Después, se le ha echado encima y le ha apretado el cuello sin piedad.
Esme se ha quedado sin aire. Ha intentado apartarlo, pero no podía. Y cuando parecía que ya no iba a salir de allí, la puerta ha reventado. Kazim ha entrado fuera de sí. En cuanto ha visto a Tayyar encima de Esme, se ha lanzado contra él sin pensarlo. “¡Suelta a mi esposa! ¡Suéltala!”, ha gritado, empujándolo hasta apartarlo de ella.
Esme, en shock, apenas podía respirar. Y Kazim, temblando de rabia, se ha quedado protegiéndola como si no fuera a soltarla. Luego se ha girado hacia Tayyar y le ha hecho una amenaza. “¿Cómo te atreves a tocar a mi Esme? ¡Te cortaré la mano con la que la tocaste!”, le ha dicho pegándole.
Ver a Kazim así, llorando de impotencia mientras sostenía a su mujer, lo ha dicho todo. Pero, ¿lo ha hecho por amor o porque no soporta que nadie más la toque?
