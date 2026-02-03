Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

El abogado, consciente de que los han descubierto, no quiere saber nada más de María.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…Rodrigo llegará a la tienda pillando por sorpresa a Valentina. Y parece que ella no se alegrará demasiado de verle por allí.

Por otra parte, Damián le hará una sorprendente oferta a Tasio, “me gustaría que montásemos este negocio juntos”. ¿Aceptará el marido de Carmen la propuesta de su padre?

Además, Miguel se declarará a Marisol, quien le confesará que durante todo este tiempo su amor por ella ha ido en aumento. Por su parte, Pablo Salazar no dudará en rechazarla, a pesar de que ella ha ido hasta la colonia para buscarlo a él.

Después de que María jugara con los sentimientos de la pequeña Julia, todo el mundo le dará aún más la espalda. Gabriel renegará una vez más de ella y… ¡Andrés dará por terminada su relación!

Y no solo eso, cuando ella le dejará claro que no va a aceptar la nulidad matrimonial, el De la Reina se verá obligado a tomar decisiones drásticas…

Por último, el Begoña se verá obligada a tomar una decisión importante si el estado de salud de Juanito no mejora. ¿Podrán salvar al pequeño?

Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro!

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro!

La salud de Juanito empeora por momentos: “Es probable que tenga meningitis”

La salud de Juanito empeora por momentos: “Es probable que tenga meningitis”

“Te quiero a ti”: Pablo se reencuentra en la fábrica con Marisol, su examante
Capítulo 490

“Te quiero a ti”: Pablo se reencuentra en la fábrica con Marisol, su examante

Cloe miente a Rodrigo, el novio de Valentina, sobre el paradero de su amiga: “Si sé algo de ella te avisaré”
Capítulo 490

Cloe miente a Rodrigo, el novio de Valentina, sobre el paradero de su amiga: “Si sé algo de ella te avisaré”

Marta amenaza a María: “Cómo vuelvas a poner a Julia en contra de su madre, te echaré a patadas de esta casa”
Capítulo 490

Marta amenaza a María: “Cómo vuelvas a poner a Julia en contra de su madre, te echaré a patadas de esta casa”

La empresaria no duda en defender a su sobrina frente a su cuñada.

Esme
Una nueva vida

Tayyar intenta matarla y Kazim llega a tiempo: Esme se salva por segundos

En un giro que nadie esperaba, Kazim ha irrumpido en la casa donde Tayyar tenía secuestrada a Esme. El mismo hombre que tantas veces la hizo sufrir ha sido, esta vez, quien le ha salvado la vida.

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

Uras y Maral

¿Reculará a tiempo? Esta noche Maral fuerza a Uras a dar el paso que nadie quiere

Bahar

Bahar, ante un dilema imposible: ¿Arriesgará su carrera para ayudar a una mujer a decidir sobre su cuerpo?

Publicidad