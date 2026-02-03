Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…Rodrigo llegará a la tienda pillando por sorpresa a Valentina. Y parece que ella no se alegrará demasiado de verle por allí.

Por otra parte, Damián le hará una sorprendente oferta a Tasio, “me gustaría que montásemos este negocio juntos”. ¿Aceptará el marido de Carmen la propuesta de su padre?

Además, Miguel se declarará a Marisol, quien le confesará que durante todo este tiempo su amor por ella ha ido en aumento. Por su parte, Pablo Salazar no dudará en rechazarla, a pesar de que ella ha ido hasta la colonia para buscarlo a él.

Después de que María jugara con los sentimientos de la pequeña Julia, todo el mundo le dará aún más la espalda. Gabriel renegará una vez más de ella y… ¡Andrés dará por terminada su relación!

Y no solo eso, cuando ella le dejará claro que no va a aceptar la nulidad matrimonial, el De la Reina se verá obligado a tomar decisiones drásticas…

Por último, el Begoña se verá obligada a tomar una decisión importante si el estado de salud de Juanito no mejora. ¿Podrán salvar al pequeño?

