Marta amenaza a María: “Cómo vuelvas a poner a Julia en contra de su madre, te echaré a patadas de esta casa”

Julia está muy triste. Marta ha descubierto que María ha malmetido con Julia diciéndole a la pequeña que su madre quiere más al pequeño Juanito que a ella.

La empresaria, cansada de las maldades de María, decide plantarle cara. Se puede meter con ella, pero no va a permitir que vuelva a hacer daño a su sobrina.

“Para los de esta casa, Julia es intocable”, le dice Marta muy seria a María y le dice que tenga cuidado con seguir haciendo daño a su familia porque ahora está más sola que nunca y nadie va a mover un dedo para salvarla.

Marta amenaza a María con echarla de casa, si vuelve a envenenar a la pequeña. ¡María se queda en shock! ¿Qué pasará ahora?