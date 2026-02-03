Lucía Caraballo da vida a Barbie, la becaria con más fuerza de Perdiendo el juicio

Barbie no lo ha tenido fácil. Su historia personal está marcada por dificultades y experiencias duras que han forjado su carácter y su manera de enfrentarse a la vida. Tal y como explica Lucía Caraballo, se trata de un personaje que “tiene mucho drama a sus espaldas”, pero que nunca se rinde y siempre busca salir adelante.

“Es de este tipo de mujeres que dicen: tiro para delante y me tengo que buscar la vida como sea”, señala la actriz sobre su personaje. Esa actitud luchadora será clave en su evolución dentro del bufete, donde Barbie tratará de abrirse camino en un entorno exigente y competitivo sin perder su esencia.

A lo largo de la serie, iremos descubriendo cómo Barbie decide apostar por su vocación y aprovechar todo lo aprendido para tomar las riendas de su vida desde una nueva perspectiva.

Como apunta Lucía Caraballo, “Barbie tiene la suerte de que es muy lista y elige el camino adecuado”. ¿Quieres conocerla mejor? Dale play al vídeo y descubre a uno de los personajes con más garra de Perdiendo el juicio.

¡Muy pronto, gran estreno en Antena 3!