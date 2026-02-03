Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El sábado a las 22:00 horas

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Dos nuevas parejas de concursantes tratarán de conservar el millón de euros que se encontrarán nada más salir al plató.

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Atrapa un millón emite este sábado, a las 22:00 horas, un nuevo programa en Antena 3. "Hoy puede ser tu gran noche", animará Manel Fuentes a las nuevas parejas de concursantes.

El formato capitaneado por Manel Fuentes mantiene la mecánica que hizo famoso al formato: pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa como premio.

Como novedad en la nueva temporada, la pareja concursante trae a plató fotografías de su vida personal. Esto permite al espectador conocerlos mejor, aportando momentos graciosos o emotivos. Sus aficiones o pasiones que muestran en las imágenes podrían ser una pista sobre sus intenciones de llevarse el premio final.

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Alfredo

Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Una programación especial

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La infanta Cristina.
Entrevista Urdangarin

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Tras superar el año más complicado de su vida, Juan José Ballesta retoma su rutina y sus sueños y nos presenta sus nuevos proyectos profesionales: un corto y su empresa de catering.

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”
Mejores momentos | 3 de febrero

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Hay algunos paneles que se le resisten a los concursantes. ¡Qué trabajito ha dado este!

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Nueva ley regularización de inmigrantes.

¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley

Publicidad