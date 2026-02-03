Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Atrapa un millón emite este sábado, a las 22:00 horas, un nuevo programa en Antena 3. "Hoy puede ser tu gran noche", animará Manel Fuentes a las nuevas parejas de concursantes.

El formato capitaneado por Manel Fuentes mantiene la mecánica que hizo famoso al formato: pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa como premio.

Como novedad en la nueva temporada, la pareja concursante trae a plató fotografías de su vida personal. Esto permite al espectador conocerlos mejor, aportando momentos graciosos o emotivos. Sus aficiones o pasiones que muestran en las imágenes podrían ser una pista sobre sus intenciones de llevarse el premio final.