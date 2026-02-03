Antena3
Capítulo 490

La salud de Juanito empeora por momentos: “Es probable que tenga meningitis”

El pequeño Juan está muy grave. Cada vez tiene más fiebre y Begoña no sabe lo que le pasa.

Parecía que Juanito estaba mejor, pero de un momento a otro ha recaído y su salud ha emporado.

El bebé tiene fiebre muy alta, le cuesta respirar no para de llorar como si le doliese algo.

Begoña y Gabriel llaman a Luz para que lo examine ya que no pueden darle más medicación hasta que no sepan la enfermedad que padece el pequeño.

Luz le toma la temperatura y se queda muy preocupada: “Puede ser algo más grave de lo que pensaba”, les dice.

Tras examinar al bebé, la doctora cree que Juanito podría tener meningitis dejando a Begoña y Gabriel muy preocupados. ¿Se recuperará el pequeño?

Series

Capítulo 490

Cloe se reúne con Rodrigo, el novio de Valentina que está muy preocupado al no tener noticias de ella.

